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КЗК отговори на шефа на "Кауфланд": Отхвърляме опитите за натиск върху съда

КЗК отговори на шефа на "Кауфланд": Отхвърляме опитите за натиск върху съда
Стопкадър / БНТ

Антимонополният регулатор припомни три решения срещу търговската верига от 2020 г. насам и подчерта, че едно от тях вече е окончателно потвърдено от съда

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) излезе с остра позиция срещу изявленията на изпълнителния директор на "Кауфланд България" Михаил Петров, след като той заяви, че компанията ще оспори наложената ѝ глоба от близо 76 млн. евро и предупреди за възможни тежки икономически последици. Регулаторът определи част от изказванията му като опит за публичен натиск върху съда.

"Комисията категорично отхвърля обаче опитите за натиск върху съдебната преценка от силната позиция на голяма международна компания", се посочва в официалната позиция на КЗК.

От регулатора подчертават, че категоричните прогнози за изхода на евентуално съдебно производство могат да бъдат възприети като опит за влияние върху магистратите, преди те да са разгледали спора.

КЗК припомня, че от 2020 г. насам е постановила три решения срещу "Кауфланд" за нелоялни търговски практики, които според комисията очертават траен модел в отношенията на веригата с доставчици и български производители.

Първото решение е от септември 2020 г., когато е наложена санкция от 343 417 лева за злоупотреба с по-силна позиция при договаряне.

От комисията подчертават, че през 2023 г. Върховният административен съд окончателно е потвърдил това решение и наложената санкция в пълен размер.

През май 2025 г. КЗК установява още две нарушения и налага две санкции от по 250 000 лева. Това решение е обжалвано пред Административния съд - София област.

Последното решение е от ноември 2026 г., когато регулаторът установява три нарушения и налага санкции в общ размер на 75 653 706 евро.

Две от глобите са по 21 899 757 евро, а третата е 31 854 192 евро. От КЗК уточняват, че законът допуска значително по-високи санкции за подобни нарушения.

"Комисията за защита на конкуренцията постановява решенията си изцяло въз основа на закона и събраните по всяко производство доказателства", посочват от институцията.

Позицията идва след изказването на Михаил Петров по време на форум за модерна търговия, на който той заяви, че компанията ще защити правата си в съда и ще оспори юридически констатациите на КЗК.

"Нямаме търпение да отидем в съда и да го направим на пух и прах с юридически аргументи", заяви изпълнителният директор.

Той отправи и предупреждение за възможните последици от действията на държавата срещу голяма компания.

"Спрете, защото "Кауфланд" е много голям и ако тръгне по бобслея, фалитът на КТБ ще ви се стори като бриз", заяви Петров.

КЗК подчертава, че признава правото на всяко дружество да обжалва нейните актове, но окончателната преценка за законосъобразността им принадлежи на независимия съд.

От "Кауфланд България" отхвърлят констатациите на регулатора и са категорични, че ще защитават правата си по съдебен ред.

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