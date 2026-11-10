Росен Карадимов: „Кауфланд“ е извършил три нарушения спрямо български производители

„Кауфланд“ е извършвал три нарушения спрямо български производители, заради което Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи санкция в размер на над 75 милиона евро, каза пред БТВ председателят на регулатора Росен Карадимов.

Той каза, че първото нарушение е свързано с натиск върху производителите да намаляват доставните си цени. По думите на Карадимов под формата на „оптимизиране на цената“ на доставчиците се поставяло условие за отстъпка между 3% и 5%.

Той посочи, че това се е превърнало в почти ежегодна практика, аргументирана с инвестиционната програма на веригата.

По думите му второто нарушение е свързано с искане за допълнителни отстъпки срещу услуги като маркетинг, реклама и позициониране на продуктите. Според КЗК обаче липсвали правила за определяне на тези намаления, както и отчетност за услугите, които доставчикът получава срещу тях.

Третото нарушение е свързано с протакане на преговорите при желание на производител да увеличи доставната цена. По думите на Карадимов те продължавали повече от осем месеца.

Председателят на КЗК заяви, че комисията разполага с писмени доказателства и информация от производители. Той подчерта, че страхът сред доставчиците да подават сигнали срещу големите търговски вериги остава сериозен.

Той определи наложената глоба като умерена спрямо предвиденото в закона. За всяко от нарушенията законът позволява санкция до 10% от оборота на търговеца за предходната година.