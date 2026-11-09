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Икономика

ЕС е близо до споразумение за минимално данъчно облагане на тютюневите изделия

ЕС е близо до споразумение за минимално данъчно облагане на тютюневите изделия
БТА

Предложението се подкрепя от 26 от общо 27-те държави членки на ЕС

Европейският съюз е близо до постигането на единодушно споразумение за въвеждане на минимално данъчно облагане на тютюневите изделия, което се разглежда като важен нов източник на приходи, заяви днес ирландският министър на финансите Саймън Харис, цитиран от Ройтерс.

Той посочи, че предложението се подкрепя от 26 от общо 27-те държави членки на ЕС, като единствено Малта засега не е дала съгласието си.

За въвеждането на предложената данъчна инициатива е необходимо единодушното одобрение на всички държави членки.

"В ЕС сме изправени пред извънредна ситуация в областта на общественото здраве, свързана с никотиновите пластири, електронните цигари и тютюна", заяви Харис на пресконференция.

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