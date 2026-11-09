Шофьор прегази куче пред очите на стопанина му в Тетевен
Това е поредният случай на жестоко отношение към животно
Отново има случай на проява на жестокост над животно.
Мъж прегази куче с автомобила си в Тетевен, а за случая разказа собственикът на убитото четириного Мирослав Маринов пред Bulgaria ON AIR.
Той каза, че по време на разходка кучето е било вързано на повод и е стъпило на улицата, когато колата го е блъснала.
Според стопанина постъпката на шофьора е била умишлена.
"На 7 ноември Дейзи навърши три години и решихме да отидем до магазина за кучета, за да ѝ купим лакомства. Пресичайки един мост, тя подскочи и стъпи на асфалта", сподели Маринов.
Инцидентът се случва само дни, след като кучето Кнопа издъхна след жесток ритник по време на вечерна разходка в столичния квартал "Кръстова вада".
Случаят предизвика обществено недоволство, а 43-годишен мъж беше задържан и привлечен като обвиняем за проявената жестокост към животното.
Тази вечер граждани се събраха на протест пред ВМА с искания за мерки против насилието над животни, справедливост и реформа. Организатори са сдружение „Мечо и приятели“, предава БТА.
Повод е навършването на една година от убийството на кучето Мая, което на 9 ноември 2025 г. бе блъснато с кола в София от специализант във ВМА. Кучето получи тежки увреждания, а по-късно бе евтанизирано във ветеринарна клиника.