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Шофьор прегази куче пред очите на стопанина му в Тетевен

Шофьор прегази куче пред очите на стопанина му в Тетевен
Pixabay

Това е поредният случай на жестоко отношение към животно

Отново има случай на проява на жестокост над животно.

Мъж прегази куче с автомобила си в Тетевен, а за случая разказа собственикът на убитото четириного Мирослав Маринов пред Bulgaria ON AIR.

Той каза, че по време на разходка кучето е било вързано на повод и е стъпило на улицата, когато колата го е блъснала.

Според стопанина постъпката на шофьора е била умишлена.

"На 7 ноември Дейзи навърши три години и решихме да отидем до магазина за кучета, за да ѝ купим лакомства. Пресичайки един мост, тя подскочи и стъпи на асфалта", сподели Маринов.

Инцидентът се случва само дни, след като кучето Кнопа издъхна след жесток ритник по време на вечерна разходка в столичния квартал "Кръстова вада".

Случаят предизвика обществено недоволство, а 43-годишен мъж беше задържан и привлечен като обвиняем за проявената жестокост към животното.

Тази вечер граждани се събраха на протест пред ВМА с искания за мерки против насилието над животни, справедливост и реформа. Организатори са сдружение „Мечо и приятели“, предава БТА.

Повод е навършването на една година от убийството на кучето Мая, което на 9 ноември 2025 г. бе блъснато с кола в София от специализант във ВМА. Кучето получи тежки увреждания, а по-късно бе евтанизирано във ветеринарна клиника.

 

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