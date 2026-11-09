Шофьор прегази куче пред очите на стопанина му в Тетевен

Мъж прегази куче с автомобила си в Тетевен, а за случая разказа собственикът на убитото четириного Мирослав Маринов пред Bulgaria ON AIR.

Отново има случай на проява на жестокост над животно.

Според стопанина постъпката на шофьора е била умишлена.

Той каза, че по време на разходка кучето е било вързано на повод и е стъпило на улицата, когато колата го е блъснала.

"На 7 ноември Дейзи навърши три години и решихме да отидем до магазина за кучета, за да ѝ купим лакомства. Пресичайки един мост, тя подскочи и стъпи на асфалта", сподели Маринов.

Инцидентът се случва само дни, след като кучето Кнопа издъхна след жесток ритник по време на вечерна разходка в столичния квартал "Кръстова вада".