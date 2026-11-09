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САЩ отчитат гъвкавост от Русия и Украйна преди преговорите в Абу Даби

САЩ отчитат гъвкавост от Русия и Украйна преди преговорите в Абу Даби
АП/БТА

Паралелно с това в Абу Даби пристигат и съвместни екипи от ЕС, НАТО и европейските държави от формата Е3 (Франция, Германия и Великобритания), които ще следят отблизо дипломатическия процес

Русия и Украйна подхождат с добри намерения към предстоящите преговори за прекратяване на войната, които ще се проведат с посредничеството на САЩ. Това заяви висш американски представител, цитиран от Ройтерс.

На брифинг преди разговорите в Абу Даби американският източник разкри пред журналисти, че при проведените при закрити врата подготвителни дискусии и двете воюващи страни са проявили известна гъвкавост по сложните териториални въпроси.

Дипломатът, пожелал анонимност, изрично подчерта, че тези детайли няма как да бъдат окончателно разрешени, докато не се изяснят пълните параметри на архитектурата за сигурност, която ще влезе в сила след края на конфликта.

В навечерието на старта на официалния форум стана ясно, че тристранната среща на 10 и 11 ноември в столицата на ОАЕ ще събере ключови фигури от двете държави под егидата на Вашингтон. Украинската делегация се оглавява от министъра на отбраната Рустем Умеров и началника на кабинета на президента Кирило Буданов. От руска страна разговорите се водят от съветника на Кремъл Владимир Медински и високопоставени представители на разузнаването и Генералния щаб. Съединените щати са представени на масата за преговори от специалните пратеници Стивън Уиткоф и Джаред Къшнър.

Паралелно с това в Абу Даби пристигат и съвместни екипи от ЕС, НАТО и европейските държави от формата Е3 (Франция, Германия и Великобритания), които ще следят отблизо дипломатическия процес.

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