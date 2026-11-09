Новини
Търси
Подкаст
Свят

Техеран отвори АЕЦ „Бушехр“ за инспектори от МААЕ

Техеран отвори АЕЦ „Бушехр“ за инспектори от МААЕ
АП/БТА

Това е първото посещение на международни инспектори от юни насам

Екип от експерти на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) пристигна на иранска територия, за да поднови инспекциите на ядрените съоръжения в страната, съобщават местните медии, цитирани от ДПА.

Говорителят на иранското Министерство на външните работи Есмаил Багаи потвърди чрез държавната информационна агенция ИРНА, че пратениците на ООН вече са извършили оглед на атомната електроцентрала „Бушехр“, разположена в южната част на страната. Това е първото посещение на международни инспектори в пристанищния град от юни насам, където функционира единствената иранска АЕЦ. Към момента от централата на МААЕ във Виена се въздържат от официален коментар по темата.

Пред журналисти Багаи излезе в защита на решението на Техеран драстично да свие обхвата на международните инспекции след избухването на военния конфликт в региона.

„Не сме преустановили изпълнението на задълженията си. Напротив, но определени обстоятелства ни бяха наложени от други страни“, категоричен бе той, визирайки масираните израелско-американски въздушни удари, при които бяха засегнати включително и обекти от ядрената инфраструктура на Иран.

Въпреки дипломатическия тон на Техеран, западни дипломатически източници побързаха да омаловажат значението на визитата в „Бушехр“. Според тях в условията на действаща война далеч по-критични за международната сигурност биха били детайлните проверки на запасите от високообогатен уран и секретните подземни съоръжения, отколкото рутинният преглед на гражданската електроцентрала.

Основната тревога на инспекторите остава именно наличието на уран, чието ниво на чистота е опасно близо до прага, необходим за сглобяването на ядрена бойна глава. Иранските власти обаче продължават да настояват, че програмата им има чисто мирни цели и страната няма амбиции да става ядрена сила.

Случайно или не, визитата на МААЕ съвпадна с безпрецедентен ход от страна на Вашингтон. Преди броени дни Съединените щати обявиха колосална награда в размер на 20 милиона долара за проверена информация, свързана с иранските ядрени разработки. Белият дом търси данни за местоположението на ключови съоръжения, самоличността на замесения персонал и научните екипи, както и за евентуален износ на ядрени материали извън страната.

Още по темата

МААЕ сезира ООН за отказа на Иран за ядрени инспекции

МААЕ сезира ООН за отказа на Иран за ядрени инспекции

МААЕ: Иран разполага с 441 кг. уран, обогатен до 60%

МААЕ: Иран разполага с 441 кг. уран, обогатен до 60%

Има три пътя за мир между САЩ и Иран. Но ще отиде ли пак конят в реката?

Има три пътя за мир между САЩ и Иран. Но ще отиде ли пак конят в реката?

Тръмп: Иран не може да има ядрено оръжие

Тръмп: Иран не може да има ядрено оръжие

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

САЩ отчитат гъвкавост от Русия и Украйна преди преговорите в Абу Даби

САЩ отчитат гъвкавост от Русия и Украйна преди преговорите в Абу Даби

Папа Лъв XIV към Хавиер Милей: Пазете демокрацията и внимателно с думите

Папа Лъв XIV към Хавиер Милей: Пазете демокрацията и внимателно с думите

„Тука има, тука няма“: Ще присъства ли Европа на разговорите между Украйна и Русия?

„Тука има, тука няма“: Ще присъства ли Европа на разговорите между Украйна и Русия?

Дежавю: Тръмп пак оспори честността на вота в САЩ

Дежавю: Тръмп пак оспори честността на вота в САЩ

Фон дер Лайен: Примирието в Украйна е условие за сигурността в Европа

Фон дер Лайен: Примирието в Украйна е условие за сигурността в Европа

Водещи

Техеран отвори АЕЦ „Бушехр“ за инспектори от МААЕ

Техеран отвори АЕЦ „Бушехр“ за инспектори от МААЕ

  • Преди 8 минути
Байерн с три опции за нов вратар, има изненадващ кандидат

Байерн с три опции за нов вратар, има изненадващ кандидат

  • Преди 9 минути
САЩ отчитат гъвкавост от Русия и Украйна преди преговорите в Абу Даби

САЩ отчитат гъвкавост от Русия и Украйна преди преговорите в Абу Даби

  • Преди 19 минути
Пау Кубарси спечели Golden Boy за 2026 година

Пау Кубарси спечели Golden Boy за 2026 година

  • Преди 29 минути
Ефремова: Коледните добавки от 50 евро за хората с ниски доходи ще се изплащат от средата на месеца

Ефремова: Коледните добавки от 50 евро за хората с ниски доходи ще се изплащат от средата на месеца

Папа Лъв XIV към Хавиер Милей: Пазете демокрацията и внимателно с думите

Папа Лъв XIV към Хавиер Милей: Пазете демокрацията и внимателно с думите

  • Преди 32 минути
Ван Дайк и нападател на Съндърланд отпаднаха от състава на Нидерландия

Ван Дайк и нападател на Съндърланд отпаднаха от състава на Нидерландия

  • Преди 36 минути
„Тука има, тука няма“: Ще присъства ли Европа на разговорите между Украйна и Русия?

„Тука има, тука няма“: Ще присъства ли Европа на разговорите между Украйна и Русия?

  • Преди 42 минути
Най-важното от България на 09.11.2026 г.

Най-важното от България на 09.11.2026 г.

Заради повреда изключиха първи блок на АЕЦ „Черна вода“ в Румъния

Заради повреда изключиха първи блок на АЕЦ „Черна вода“ в Румъния

  • Преди 1 час
Граждани се събраха на протест пред ВМА с искания за мерки против насилието над животни

Граждани се събраха на протест пред ВМА с искания за мерки против насилието над животни

ЦСКА остава в елитна компания, изрита Левски оттам

ЦСКА остава в елитна компания, изрита Левски оттам

  • Преди 1 час
Съд пуска под домашен арест Калин Джорджеску

Съд пуска под домашен арест Калин Джорджеску

  • Преди 1 час
16 загинали и 13 ранени при експлозията в завод в Измир

16 загинали и 13 ранени при експлозията в завод в Измир

  • Преди 1 час
Евакуираха близо 900 души от ферибот заради сигнал за бомба

Евакуираха близо 900 души от ферибот заради сигнал за бомба

  • Преди 2 часа