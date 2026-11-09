Техеран отвори АЕЦ „Бушехр“ за инспектори от МААЕ

Екип от експерти на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) пристигна на иранска територия, за да поднови инспекциите на ядрените съоръжения в страната, съобщават местните медии, цитирани от ДПА.

Говорителят на иранското Министерство на външните работи Есмаил Багаи потвърди чрез държавната информационна агенция ИРНА, че пратениците на ООН вече са извършили оглед на атомната електроцентрала „Бушехр“, разположена в южната част на страната. Това е първото посещение на международни инспектори в пристанищния град от юни насам, където функционира единствената иранска АЕЦ. Към момента от централата на МААЕ във Виена се въздържат от официален коментар по темата.

Пред журналисти Багаи излезе в защита на решението на Техеран драстично да свие обхвата на международните инспекции след избухването на военния конфликт в региона.

„Не сме преустановили изпълнението на задълженията си. Напротив, но определени обстоятелства ни бяха наложени от други страни“, категоричен бе той, визирайки масираните израелско-американски въздушни удари, при които бяха засегнати включително и обекти от ядрената инфраструктура на Иран.

Въпреки дипломатическия тон на Техеран, западни дипломатически източници побързаха да омаловажат значението на визитата в „Бушехр“. Според тях в условията на действаща война далеч по-критични за международната сигурност биха били детайлните проверки на запасите от високообогатен уран и секретните подземни съоръжения, отколкото рутинният преглед на гражданската електроцентрала.

Основната тревога на инспекторите остава именно наличието на уран, чието ниво на чистота е опасно близо до прага, необходим за сглобяването на ядрена бойна глава. Иранските власти обаче продължават да настояват, че програмата им има чисто мирни цели и страната няма амбиции да става ядрена сила.

Случайно или не, визитата на МААЕ съвпадна с безпрецедентен ход от страна на Вашингтон. Преди броени дни Съединените щати обявиха колосална награда в размер на 20 милиона долара за проверена информация, свързана с иранските ядрени разработки. Белият дом търси данни за местоположението на ключови съоръжения, самоличността на замесения персонал и научните екипи, както и за евентуален износ на ядрени материали извън страната.