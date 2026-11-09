Фон дер Лайен: Примирието в Украйна е условие за сигурността в Европа

Постигането на примирие в Украйна е задължително и фундаментално условие, преди да започнат каквито и да било реални дебати за бъдещето на сигурността на Стария континент. Това стана ясно днес в Букурещ от думите на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана по Франс прес.

„Всяка сериозна дискусия относно архитектурата на сигурността в Европа може да се състои едва след постигането на примирие в Украйна и трябва да премине в подходящ формат. По-точно с участието на съюзниците от НАТО и държавите членки на ЕС“, категорична бе тя.

Позицията на Фон дер Лайен идва непосредствено преди насрочените за утре и сряда ключови преговори в Абу Даби, където делегациите на Киев и Москва ще седнат на една маса под модераторството на Вашингтон. Основната мисия на срещата е да се рестартира застиналият дипломатически процес за прекратяване на конфликта, започнал с пълномащабната руска инвазия през 2022 г.

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп обаче вече даде да се разбере, че иска да разшири рамката на диалога, включвайки в него бъдещата „архитектура на европейската сигурност“ – формулировка, която традиционно присъства в реториката на Кремъл, отбелязва АФП.

Точно този американски подход предизвиква сериозна тревога сред европейските столици. В Брюксел и основните държави членки се опасяват, че евентуално споразумение между Тръмп и Путин може да задоволи непропорционално руските претенции, жертвайки стратегическите интереси на самата Европа.

За да избегнат сценарий, при който съдбата им се решава над техните глави, европейските лидери правят всичко възможно да повлияят на процеса. Поради тази причина Европейският съюз изпраща свои представители в Обединените арабски емирства, макар че на този етап те няма да имат право на пряко участие в официалните преговори – поне в първоначалната фаза на срещата.