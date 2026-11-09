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Дежавю: Тръмп пак оспори честността на вота в САЩ

Дежавю: Тръмп пак оспори честността на вота в САЩ
АП/БТА

„Има ли някой, който наистина вярва, че тези „избори“ бяха честни. Как е възможно проучванията да са се объркали толкова много???“, написа ръководителят на Белия дом

Близо седмица след като официално призна тежкото поражение на републиканците и с уважение поздрави опонентите си, американският президент Доналд Тръмп смени радикално тона и постави под въпрос легитимността на междинните избори, предава ДПА.

В своя публикация в платформата „Трут соушъл“ държавният глава изригна срещу вота, атакувайки индиректно и социологическите агенции.

„Има ли някой, който наистина вярва, че тези „избори“ бяха честни. Как е възможно проучванията да са се объркали толкова много???“, написа ръководителят на Белия дом.

В същия коментар той лансира и тезата, че софтуерът и машините за гласуване са предопределили крайния изход, пишейки, че „всичко се свежда до машините, които са далеч по-важни от избирателите!“. Както и при предишни подобни изявления, президентът не приложи никакви фактически доказателства, които да подкрепят думите му.

Медийните наблюдатели припомнят, че това не е първият случай, в който Тръмп оспорва изборните процеси отвъд океана. След президентския вот през 2020 г., когато загуби от представителя на Демократическата партия Джо Байдън, той направи серия от неуспешни опити да преобърне резултатите, съпроводени с недоказани твърдения за мащабни манипулации на бюлетините, отбелязва ДПА.

Сегашната му позиция обаче влиза в директно противоречие с неговото собствено поведение в нощта на изборите. Тогава Тръмп лично поздрави демократите за спечеленото мнозинство в двете камари на Конгреса, а в ексклузивно интервю за вестник „Ню Йорк таймс“ дори демонстрира прагматизъм, заявявайки, че е „напълно готов“ да се съобрази с вота на избирателите и да си сътрудничи с новото ляво мнозинство в Капитолия.

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