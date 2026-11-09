Евакуираха близо 900 души от ферибот заради сигнал за бомба

Операция по сигурността се проведе днес следобед на голямото гръцко пристанище Пирея. Почти 900 души бяха принудително свалени на брега от борда на голям пътнически кораб след стряскащ сигнал за взривно устройство, предаде гръцката телевизия „Скай“.

По данни на бреговата охрана драмата е започнала, след като анонимно лице се обадило по телефона на един от пасажерите. Уплашеният мъж веднага е сигнализирал на екипажа на ферибота „Блу Стар 1“. По разписание плавателният съд е трябвало да отплава по редовен маршрут в Егейско море с дестинация островите Сирос, Патмос, Лерос, Кос и Родос.

Заради потенциалната опасност капитанът е разпоредил незабавна евакуация от съображения за сигурност. От кораба са изведени всички 875 пътници, както и 83-мата членове на екипажа.

На мястото веднага са изпратени екипи от сапьори, които са започнали детайлен оглед на плавателния съд. До пълното приключване на специализираните проверки фериботът ще остане блокиран на дока в пристанището.