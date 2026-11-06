Сигнал за бомба на борда: Самолет със 102 пътници кацна в Букурещ

Самолет със 102 пътници на борда кацна в Букурещ след получен сигнал за бомба. Машината е изпълнявала полет на румънската авиокомпания TAROM от Прага до румънската столица, съобщава БТА, позовавайки се на информация от летищните власти.

Самолетът се е приземил на международното летище "Хенри Коанда" на 6 ноември в 12:19 часа местно време, което съвпада с българското.

По информация на летищните власти е бил получен сигнал за наличие на взривно устройство на борда, което е наложило задействането на предвидените процедури за сигурност.

Към момента на първоначалното съобщение няма официално потвърждение за открита бомба в самолета.

Не се съобщават подробности за произхода на заплахата, както и дали е извършена евакуация на пътниците.

Летищните власти са предприели необходимите действия съгласно процедурите при подобни сигнали.

Полетът е бил по маршрута Прага - Букурещ, като самолетът е кацнал на летището в крайната си дестинация. Засега няма информация за пострадали пътници или членове на екипажа.

Очаква се компетентните органи да изяснят обстоятелствата около получения сигнал и дали заплахата е била реална.