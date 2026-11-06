Георги Кадиев: Нарочно искат да фалират „Топлофикация - София“

Бившият заместник-министър на финансите и бивш председател на Съвета на директорите на „Топлофикация - София“ Георги Кадиев изрази съмнение пред БНР, че умишлено се цели фалитът на дружеството.

"Имaм чyвcтвoтo, чe нapoчнo иcĸaт дa фaлиpaт "Toплoфиĸaция - Coфия", зa дa мoжe дa я ĸyпи няĸoй."

Според Кадиев по-вероятният сценарий е дружеството да бъде продадено на части, тъй като огромните задължения и необходимостта от инвестиции в мрежата биха отказали големите купувачи. Към момента дългът възлиза на 1,2 милиарда евро при 50 милиона евро през 2009 г.

Като основен проблем Кадиев определя ценообразуването. „Топлофикация - София“ купува газ от „Булгаргаз“ по цена, която се променя всеки месец в зависимост от световната търговия. Именно този разход формира 70% от разходите на дружеството. В същото време цените за потребителите се фиксират веднъж годишно, което прави модела статичен. Предстоящото увеличение на цената на газа ще задълбочи допълнително проблема.

Предупреждението си за бъдещето на дружеството и последиците за столичани Кадиев обобщава така:

"Πepcпeĸтивaтa пpeд дpyжecтвoтo и coфиянци e cлeд няĸoлĸo гoдини дa нямaт пapнo или дa пpoдължaвaт пo cъщия нaчин - дългът дa pacтe и в ĸpaйнa cмeтĸa - дa ce пoĸpивa oт дъpжaвния бюджeт."

По думите на Георги Кадиев в миналото френска компания е проявявала интерес към закупуването на част от „Топлофикация - София“, като той не изключва възможността подобни предложения да бъдат отправени и сега. Според него интерес може да има и от страна на български инвеститори, сред които посочи Христо Ковачки.

Кадиев коментира и предложението на столичния кмет Васил Терзиев Столичният общински съвет (СОС) да предложи нов модел на управление. Според него Съветът не разполага с подобни компетенции, а предприемането на такава стъпка няма да реши проблема.

Като единствено възможно временно решение той посочи осигуряването на по-евтин газ за дружеството:

"Eдинcтвeнoтo peшeниe, вpeмeннo пoнe, ĸoeтo "Toплoфиĸaция" мoжe дa нaпpaви, e дa тъpcи няĸaĸъв нaчин дa нaмepи пo-eвтин гaз."

Като възможен вариант Георги Кадиев разглежда преговори с Русия за доставка на руски газ. Според него е необходимо да се потърси съдействие от Европейската комисия (ЕК) за получаване на специално изключение за „Топлофикация - София“, по подобие на договореното за Словакия и Унгария. Дружеството е най-големият потребител на газ в страната, като консумира една трета от общото количество.

Друга алтернатива, посочена от Кадиев, е тегленето на нови заеми от БЕХ, гарантирани от държавата, с които да бъде покрит дефицитът в „Булгаргаз“. Той обаче предупреждава за последиците от подобен подход. От една страна, те ще се отразят на държавния бюджет на по-късен етап. От друга, според него това би било несправедливо спрямо останалите български граждани, които плащат данъци, без да ползват услугите на дружеството.

Кадиев очертава и риск от претоварване на електрическата мрежа, ако „Топлофикация - София“ преустанови дейността си и потребителите преминат към алтернативни начини за отопление. Засега обаче той не очаква подобно развитие, тъй като според него то би довело до сериозни политически последици.