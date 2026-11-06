Новини
Търси
Подкаст
Общество

Д-р Константин Тренчев - лекарят, който се превърна в един от символите на българския преход

Д-р Константин Тренчев - лекарят, който се превърна в един от символите на българския преход
КТ Подкрепа

Основателят на КТ "Подкрепа" си отиде на 71-годишна възраст след кратко боледуване. Животът му преминава от медицината през съпротивата срещу комунистическия режим до ръководството на едно от най-големите синдикални обединения в България

На 71-годишна възраст почина д-р Константин Тренчев - основател на КТ "Подкрепа", дисидент и една от разпознаваемите фигури на демократичните промени в България. Той е издъхнал след кратко боледуване на 6 ноември 2026 г., съобщиха от синдикалната конфедерация, чийто почетен президент беше през последните години.

Константин Тренчев е роден на 8 февруари 1955 г. в Стара Загора. Образованието му преминава през френски колеж в Алжир и френската гимназия в родния му град. През 1982 г. завършва Висшия медицински институт в София, след което започва професионалния си път като лекар и преподавател.

През 1983 г. става асистент по анатомия, хистология и ембриология във Висшия медицински институт в Стара Загора, а четири години по-късно продължава академичната си работа в катедрата по обща и клинична патология. Работи също в системата на спешната медицинска помощ и като патоанатом.

В края на 80-те години професионалният му път поема в различна посока, когато се включва в дейността на независимите правозащитни организации, противопоставящи се на комунистическия режим. През 1988 г. се присъединява към Независимото дружество за защита правата на човека, а година по-късно участва в създаването на организация, която ще се превърне в една от водещите синдикални структури в страната.

На 8 февруари 1989 г., навръх 34-ия си рожден ден, Тренчев и негови съмишленици поставят началото на Независимия синдикат "Подкрепа". Сред участниците в учредяването са представители на интелигенцията, творци и общественици, обединени около идеята за независимо сдружаване и защита на основните човешки и трудови права.

Създаването на организацията се случва в период, когато синдикалната дейност е поставена под контрола на управляващата комунистическа партия. "Подкрепа" възниква като алтернатива на съществуващите официални профсъюзи и постепенно се превръща в част от демократичното движение.

През май 1989 г. Константин Тренчев е арестуван заради правозащитната си дейност и остава в затвора до началото на септември същата година. По време на задържането си обявява гладна стачка в знак на протест срещу репресиите.

След падането на комунистическия режим на 10 ноември 1989 г. Тренчев участва активно в обществените и политическите процеси. Той е сред основателите на Съюза на демократичните сили, а през 1990-1991 г. е член на Националния координационен съвет на политическото обединение.

През следващите десетилетия името му остава свързано най-вече със синдикалното движение. През март 1990 г. оглавява Конфедерацията на труда "Подкрепа", а от 1994 г. заема президентския пост в организацията.

В продължение на близо 26 години Тренчев е начело на "Подкрепа", която участва в редица национални стачки, протести и преговори за трудовите права, заплащането и социалната политика. През този период конфедерацията се утвърждава като една от двете национално представителни синдикални организации в България.

Дейността му получава и международно признание. Тренчев заема ръководни позиции в международното профсъюзно движение, а през 2003 г. става първият българин, избран за вицепрезидент на Европейската конфедерация на профсъюзите.

През 2005 г. е удостоен с орден "Стара планина" - първа степен за заслугите си към обществения живот в България.

През февруари 2015 г. Тренчев се оттегля от ръководството на КТ "Подкрепа". За негов наследник е избран Димитър Манолов, а основателят на конфедерацията получава званието почетен президент.

Общественият път на Константин Тренчев обхваща едни от най-значимите политически и социални промени в съвременната българска история - от последните години на комунистическия режим до изграждането на независимото синдикално движение след 1989 г.

Той остава в историята като лекар, който напуска рамките на своята професия, за да се включи в борбата за граждански свободи и трудови права, както и като обществена фигура, участвала активно в противоречивите процеси на българския преход.

Поклонението пред д-р Константин Тренчев ще се състои на 9 ноември от 12:00 часа в катедралния храм "Света Неделя" в София.

Още по темата

Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев

Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев

"Светът е по-тих без него": Йорданка Фандъкова с емоционално сбогуване с Вежди Рашидов

"Светът е по-тих без него": Йорданка Фандъкова с емоционално сбогуване с Вежди Рашидов

Илияна Йотова за Вежди Рашидов: Със своя почерк оставя незаличима диря

Илияна Йотова за Вежди Рашидов: Със своя почерк оставя незаличима диря

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Дара предложи да напише песента на Великобритания за „Евровизия 2027“

Дара предложи да напише песента на Великобритания за „Евровизия 2027“

Задържаха мъж с близо 2 литра синтетичен канабиноид за вейп устройства във Варна

Задържаха мъж с близо 2 литра синтетичен канабиноид за вейп устройства във Варна

Пожарната предупреждава: Тези грешки при отоплението могат да подпалят дома ви

Пожарната предупреждава: Тези грешки при отоплението могат да подпалят дома ви

Военнослужещи унищожиха дрона, открит край Шабла

Военнослужещи унищожиха дрона, открит край Шабла

Рибари на протест във Варна: "Нямаме къде законно да оставяме лодките си"

Рибари на протест във Варна: "Нямаме къде законно да оставяме лодките си"

Водещи

Зеленски настоява за конкретни гаранции за сигурността на Украйна след края на войната

Зеленски настоява за конкретни гаранции за сигурността на Украйна след края на войната

  • Преди 5 минути
СДВР с важна информация преди Левски - ЦСКА

СДВР с важна информация преди Левски - ЦСКА

  • Преди 7 минути
Дара предложи да напише песента на Великобритания за „Евровизия 2027“

Дара предложи да напише песента на Великобритания за „Евровизия 2027“

  • Преди 8 минути
Задържаха мъж с близо 2 литра синтетичен канабиноид за вейп устройства във Варна

Задържаха мъж с близо 2 литра синтетичен канабиноид за вейп устройства във Варна

Пожарната предупреждава: Тези грешки при отоплението могат да подпалят дома ви

Пожарната предупреждава: Тези грешки при отоплението могат да подпалят дома ви

  • Преди 21 минути
Хари Кейн ще взима най-голямата заплата в историята на Байерн

Хари Кейн ще взима най-голямата заплата в историята на Байерн

  • Преди 21 минути
Звезда на ЦСКА се надъхва за дербито с Левски

Звезда на ЦСКА се надъхва за дербито с Левски

  • Преди 22 минути
Военнослужещи унищожиха дрона, открит край Шабла

Военнослужещи унищожиха дрона, открит край Шабла

  • Преди 25 минути
Тръмп превръща ключови помещения в Белия дом в национален паметник

Тръмп превръща ключови помещения в Белия дом в национален паметник

  • Преди 27 минути
Сериозна дилема за Веласкес за дербито с ЦСКА

Сериозна дилема за Веласкес за дербито с ЦСКА

  • Преди 40 минути
Цончо Ганев: Бюджет 2027 залага трайно обедняване

Цончо Ганев: Бюджет 2027 залага трайно обедняване

  • Преди 45 минути
Рибари на протест във Варна: "Нямаме къде законно да оставяме лодките си"

Рибари на протест във Варна: "Нямаме къде законно да оставяме лодките си"

Урсула фон дер Лайен пристига във Варна следващия вторник за среща с Румен Радев

Урсула фон дер Лайен пристига във Варна следващия вторник за среща с Румен Радев

  • Преди 48 минути
Ново напрежение в Гурково: Работници отново блокираха Прохода на Републиката

Ново напрежение в Гурково: Работници отново блокираха Прохода на Републиката

Откриха близо килограм контрабандно злато в микробус в Русе

Откриха близо килограм контрабандно злато в микробус в Русе