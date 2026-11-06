Д-р Константин Тренчев - лекарят, който се превърна в един от символите на българския преход

На 71-годишна възраст почина д-р Константин Тренчев - основател на КТ "Подкрепа", дисидент и една от разпознаваемите фигури на демократичните промени в България. Той е издъхнал след кратко боледуване на 6 ноември 2026 г., съобщиха от синдикалната конфедерация, чийто почетен президент беше през последните години.

Константин Тренчев е роден на 8 февруари 1955 г. в Стара Загора. Образованието му преминава през френски колеж в Алжир и френската гимназия в родния му град. През 1982 г. завършва Висшия медицински институт в София, след което започва професионалния си път като лекар и преподавател.

През 1983 г. става асистент по анатомия, хистология и ембриология във Висшия медицински институт в Стара Загора, а четири години по-късно продължава академичната си работа в катедрата по обща и клинична патология. Работи също в системата на спешната медицинска помощ и като патоанатом.

В края на 80-те години професионалният му път поема в различна посока, когато се включва в дейността на независимите правозащитни организации, противопоставящи се на комунистическия режим. През 1988 г. се присъединява към Независимото дружество за защита правата на човека, а година по-късно участва в създаването на организация, която ще се превърне в една от водещите синдикални структури в страната.

На 8 февруари 1989 г., навръх 34-ия си рожден ден, Тренчев и негови съмишленици поставят началото на Независимия синдикат "Подкрепа". Сред участниците в учредяването са представители на интелигенцията, творци и общественици, обединени около идеята за независимо сдружаване и защита на основните човешки и трудови права.

Създаването на организацията се случва в период, когато синдикалната дейност е поставена под контрола на управляващата комунистическа партия. "Подкрепа" възниква като алтернатива на съществуващите официални профсъюзи и постепенно се превръща в част от демократичното движение.

През май 1989 г. Константин Тренчев е арестуван заради правозащитната си дейност и остава в затвора до началото на септември същата година. По време на задържането си обявява гладна стачка в знак на протест срещу репресиите.

След падането на комунистическия режим на 10 ноември 1989 г. Тренчев участва активно в обществените и политическите процеси. Той е сред основателите на Съюза на демократичните сили, а през 1990-1991 г. е член на Националния координационен съвет на политическото обединение.

През следващите десетилетия името му остава свързано най-вече със синдикалното движение. През март 1990 г. оглавява Конфедерацията на труда "Подкрепа", а от 1994 г. заема президентския пост в организацията.

В продължение на близо 26 години Тренчев е начело на "Подкрепа", която участва в редица национални стачки, протести и преговори за трудовите права, заплащането и социалната политика. През този период конфедерацията се утвърждава като една от двете национално представителни синдикални организации в България.

Дейността му получава и международно признание. Тренчев заема ръководни позиции в международното профсъюзно движение, а през 2003 г. става първият българин, избран за вицепрезидент на Европейската конфедерация на профсъюзите.

През 2005 г. е удостоен с орден "Стара планина" - първа степен за заслугите си към обществения живот в България.

През февруари 2015 г. Тренчев се оттегля от ръководството на КТ "Подкрепа". За негов наследник е избран Димитър Манолов, а основателят на конфедерацията получава званието почетен президент.

Общественият път на Константин Тренчев обхваща едни от най-значимите политически и социални промени в съвременната българска история - от последните години на комунистическия режим до изграждането на независимото синдикално движение след 1989 г.

Той остава в историята като лекар, който напуска рамките на своята професия, за да се включи в борбата за граждански свободи и трудови права, както и като обществена фигура, участвала активно в противоречивите процеси на българския преход.

Поклонението пред д-р Константин Тренчев ще се състои на 9 ноември от 12:00 часа в катедралния храм "Света Неделя" в София.