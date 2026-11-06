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Вълна от бомбени заплахи срещу самолети и медии в Европа

Вълна от бомбени заплахи срещу самолети и медии в Европа
pixabay

Имейли със заплахи доведоха до аварийни кацания на самолети и евакуация на медийни редакции в няколко европейски държави

Според директора на Ръководство „Въздушно движение“ (РВД) Иван Дяксов и експерти бомбените заплахи срещу трите самолета, извършили аварийно кацане у нас в четвъртък, вероятно са били отправени с цел всяване на смут. Съобщенията са изпратени по имейл, съобщава NOVA.

Трите самолета все още не са били навлезли в българското въздушно пространство, когато са получени имейлите. Експертите смятат, че извършителите се стремят да проучат процедурите, прилагани от европейските държави, и да съберат информация.

Междувременно днес преди обяд на електронната поща на NOVA е получено и друго съобщение със заплаха за бомба в сградата на медията, както и в сгради в цяла Европа. Авторът му се представя за един от лидерите на групата, поела отговорност за бомбените заплахи срещу самолети в Европа.

В Нова Броудкастинг Груп незабавно е приложена стандартната процедура за реакция при подобни случаи, без да бъде прекъсвано телевизионното и радиоизлъчването на програмите. След извършването на необходимите проверки от компетентните органи работата на всички служители вече е възстановена.

Офисите на няколко ирландски медийни групи, сред които и националната телевизионна и радиокомпания RTE, бяха евакуирани в петък заради отправени бомбени заплахи. Радиостанцията Newstalk, една от засегнатите медии, възобнови излъчването си в 10:00 GMT, след като служителите получиха разрешение да се върнат в сградата в центъра на Дъблин. Това съобщи в ефир водещата Клер Бърн.

Междувременно медийната група Irish Independent съобщи, че заради заплахите са били евакуирани и офисите ѝ в столицата.

Директорът на РВД Иван Дяксов определи подателите на електронните съобщения със заплахи срещу самолети като „незнайни организации“, чиято цел е да предизвикат смут. Той уточни: „Някои от тях са адресирани до пощите на нашите летища. В цяла Европа има поне 24 такива случая през последната седмица“, отбеляза Дяксов.

„За единия заплашен самолет, кацнал у нас, със сигурност знаем, че напускаше германското въздушно пространство при получаване на заплахата. Другият - излетелият от Копенхаген, също беше извън нашето въздушно пространство, може би над Полша“, заяви той.

По отношение на самолета, пренасочен към Пловдив, директорът на РВД Иван Дяксов уточни, че решението за промяна на маршрута е било взето от командира на борда след съгласуване с авиокомпанията.

Според експерти подобни сигнали могат да бъдат определени като форма на въздушен тероризъм. Полковник Асен Пейчев, експерт по национална сигурност, посочи две държави, които според него имат интерес от дестабилизацията на Европа:

„Има две държави в света, които имат интерес от дестабилизация на Европа - Русия и Иран“, посочи експертът по национална сигурност полк. Асен Пейчев.

„Те целят хем да изтощават ресурсите, хем да проверяват как реагират натовските държави“, смята експертът по киберсигурност Любомир Тулев.

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