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Трети българин записа „0" на световното по вдигане на тежести

Трети българин записа „0" на световното по вдигане на тежести
БТА

Христо Христов завърши пети в изхвърлянето, но не направи успешен опит в изтласкването

Трети българин записа „0" в двубоя на световното първенство по вдигане на тежести в Нинбо, Китай. Христо Христов не направи успешен опит в изтласкването в категория до 110 кг. Европейският шампион от 2022 година на три пъти не успя да вдигне 210 кг. Преди това 25-годишният варненец се справи отлично в изхвърлянето и даде пети резултат със 186 кг.

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Христо започна състезанието с фал на 180 килограма, но при второто си излизане се справи с тази тежест. Последва хубав опит на 186 кг, който му осигури добри изходни позиции за медал в следващото движение. Щангата на 210 кг обаче се оказа прекалено тежка за Христов, който записа три последователни неуспешни опита и отпадна от борбата.

Преди Христов и други двама бълари записаха  „0" на световното по вдигане на тежести. Шесткратният европейски шампион Ангел Русев не направи успешен опит в категория до 60 кг. Той не успя още на 115 кг в изхвърлянето. В същата категория три фала направи и Дениз Данев, но в движението изтласкване. Иван Димов и Бояна Костадинова пък изобщо не се качиха на подиума в своите категории заради контузии.

Вчера Карлос Насар стана световен шампион за четвърти път, след като унищожи рекорда в категория до 95 кг с двубой от 415 кг - със 17 повече от досегашното върхово постижение. Насар взе златни медали със световен рекорд и в двете отделни движения.

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