Ново напрежение в Гурково: Работници отново блокираха Прохода на Републиката

Работници от фабриката за метални опаковки в Гурково, собственост на бизнесмена Кольо Атанасов, отново блокираха Прохода на Републиката на 6 ноември. Протестната акция се провежда на фона на продължаващото напрежение след специализираната операция на ГДБОП в града, съобщава NOVA.

Блокадата е поредната протестна проява на служителите на предприятието след задържането на неговия собственик при полицейската акция.

Припомняме, че четиримата души, задържани по време на операцията в Гурково, впоследствие бяха освободени, без да им бъдат повдигнати обвинения. Сред тях е и Кольо Атанасов, чиято компания е сред водещите производители на метални опаковки в България и Европа.

По време на специализираната акция служители на ГДБОП са извършили претърсвания в офиса и имотите на бизнесмена. Иззети са компютри и комуникационна техника, а при обиските са търсени и проследяващи устройства.

Разследването е насочено към предполагаемо незаконно проследяване и използване на специални технически средства за събиране на информация.

Въпреки освобождаването на задържаните без обвинения, разследването по случая продължава. Към момента няма информация за повдигнати обвинения срещу четиримата.

Новата блокада на Прохода на Републиката показва, че напрежението сред работниците в предприятието не е стихнало след развитието на случая.

Към момента на първоначалната информация не се съобщава колко души участват в протеста, колко време ще продължи блокадата и дали движението през прохода е възстановено.