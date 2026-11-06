Тръмп превръща ключови помещения в Белия дом в национален паметник

В опит да запази извършените от него промени в Белия дом, президентът на САЩ Доналд Тръмп предприе необичайна стъпка след поражението на републиканците на междинните избори. В четвъртък той подписа прокламация, с която обяви Овалния кабинет, външния Овален кабинет и Залата на кабинета за национален паметник. С този ход Тръмп цели да ограничи възможностите на бъдещите президенти да правят мащабни промени в тези помещения.

Тръмп обясни мотивите за решението си с постигнатите успехи по време на президентството си и заяви:

„Постигнахме огромна победа в този офис. Затова го превръщаме в национален паметник и няма да бъде позволено да бъде докосван от никого, разрушаван или събарян от глупави хора, за да се построи нещо с малко по-различна форма“.

Според американския президент новият статут ще направи „невъзможно събарянето и промяната им по какъвто и да е смислен начин“. Той уточни, че за всяко по-сериозно преустройство на Овалния кабинет и Залата на кабинета ще бъде необходимо одобрението на Конгреса.

Тръмп все пак допусна, че негов наследник може да премахне златните декоративни елементи, които той е добавил в интериора, но подчерта, че това трябва да стане „много внимателно“.

По отношение на обновяването на Залата на кабинета, където се провеждат срещите на президента с най-близките му съветници, Тръмп заяви, че външният ѝ вид е почти непроменен. Той обаче отбеляза, че в помещението са извършени значителни подобрения, сред които и поставянето на нови полилеи.

Американският президент уточни, че прокламацията предстои да бъде изпратена за ратифициране от Конгреса.

Ходът е част от мащабното обновяване на Белия дом, чрез което Тръмп се стреми да остави своя отпечатък върху президентската резиденция. Още през октомври 2025 г. той разпореди събарянето на Източното крило, за да бъде освободено място за изграждането на нова бална зала. Проектът предизвика критики заради обхвата на строителните работи и недостатъчния предварителен надзор.

Работата по строителния проект продължава. В сряда Тръмп допусна журналисти до обекта, за да присъстват на поставянето на последната носеща греда. Събитието беляза и първата му публична поява след изборните поражения на Републиканската партия.

Американският президент защити фокуса си върху обновяването на Белия дом въпреки критиките, че насочва вниманието си към строителни проекти в момент на политически неуспех за партията му.

В отговор на упреците за работата по президентската резиденция Тръмп заяви:

„Когато ме критикуват с въпроса защо работя по Белия дом, отговорът ми е, че Белият дом е върховният символ на Америка и трябва да бъде безупречен“.