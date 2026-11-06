Дара предложи да напише песента на Великобритания за „Евровизия 2027“

Обединеното кралство може да получи неочаквана подкрепа за участието си в „Евровизия“ 2027. След серия от незадоволителни класирания настоящата победителка в конкурса Дара предложи да създаде песен за британското участие. Обединеното кралство изпитва затруднения в надпреварата през последните няколко издания.

Участието на Обединеното кралство в „Евровизия“ през последните години е белязано от незадоволителни резултати. Макар страната да е сред водещите музикални сили в света, представянето ѝ на европейската сцена е съпътствано от множество класирания в дъното на таблицата. През последното десетилетие британски изпълнител е попадал в челната десетка само веднъж. На „Евровизия 2026“ страната отново завърши на последно място, след като представителят ѝ Look Mum No Computer получи едва една точка за песента „Eins, Zwei, Drei“. Сега обаче надежда за промяна дава самата настояща победителка в конкурса.

В интервю за британския таблоид „Сън“ тя отправи неочаквано предложение към делегацията на Обединеното кралство за участието ѝ в „Евровизия 2027“, с което изненада феновете.

„Могат да ме наемат като автор на песни“, заяви Дара.

Връзката ѝ с Обединеното кралство може да се задълбочи и в личен план. Тя сподели, че обмисля възможността да се установи в британската столица.

„Със сигурност мога да се видя да живея в Лондон“, посочи тя.

Остава въпросът дали Би Би Си ще приеме предложението на Дара и ще ѝ възложи създаването на песента за „Евровизия 2027“, или Обединеното кралство ще заложи отново на досегашния подход, който неведнъж го е оставял в дъното на класирането. Отговорът предстои да стане ясен, но според онлайн изданието euromix.co.il композиторският талант на DARA и хитовете ѝ, оглавявали класациите, могат да се окажат именно промяната, от която британското участие в конкурса се нуждае.