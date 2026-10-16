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Дара кандидатства за четири категории на наградите „Грами“

Дара кандидатства за четири категории на наградите „Грами“
БТА

Песента ѝ Bangaranga е предложена за разглеждане в три категории - „Запис на годината“, „Песен на годината“ и „Най-добро поп солово изпълнение“

DARA е подала кандидатура за категорията „Най-добър нов изпълнител“ (Best New Artist) на наградите „Грами“ 2027 - новината потвърдиха източници на NOVA.

Песента ѝ Bangaranga е предложена за разглеждане в три категории - „Запис на годината“ (Record of the Year), „Песен на годината“ (Song of the Year) и „Най-добро поп солово изпълнение“ (Best Pop Solo Performance).

Дарина Йотова - DARA създаде Bangaranga, заедно с международен авторски екип. Песента беше избрана да представи България след националната селекция, в която получи най-висока подкрепа както от журито, така и от публиката.

България се завърна с нея на „Евровизия“ след тригодишно отсъствие от конкурса и завоюва първата си победа.

България има и предишни участия в престижната международна надпревара. През 1990 г. хорът „Мистерията на българските гласове“ печели награда „Грами“ за албума Le Mystère des Voix Bulgares, Volume 2.

Българската група ФСБ също е отличена през същата година за работата си по аранжимента и продукцията на латинохита Cielito Lindo.

Сред българските музиканти с признание от Академията е и композиторката Пенка Кунева, участвала в наградения през 2022 г. албум Women Warriors: The Voices of Change.

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