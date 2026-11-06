Моряк загина при предполагаема ракетна атака срещу петролен танкер в Персийския залив

Моряк загина при експлозия на петролен танкер в Персийския залив, за която се предполага, че е причинена от ракетен удар, съобщи Ройтерс, позовавайки се на информация от компанията, управляваща плавателния съд.

Танкерът „Велос“ е пътувал празен към Бахрейн, когато е бил поразен. Това съобщиха от гръцката компания „Велос танкерс“, която отговаря за управлението на кораба.

Първоначално един от членовете на екипажа е бил обявен за изчезнал. Впоследствие морякът е открит на борда с фатални наранявания. От компанията изразиха скръб за загубата на своя служител.