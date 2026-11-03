Фон дер Лайен: Затварянето на Ормузкия проток струва на Европа 127 милиарда евро

Затварянето на Ормузкия проток и последвалото поскъпване на петрола и природния газ са стрували на Европа допълнителни 127 милиарда евро. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, предупреждавайки за икономическите последици от конфликта с Иран.

По време на събитие в Брюксел тя подчерта, че енергийната криза за пореден път показва колко уязвим е Европейският съюз заради зависимостта си от внос на изкопаеми горива. Според нея сътресенията на международните пазари и рязкото покачване на цените поставят още по-силен акцент върху необходимостта от ускоряване на енергийния преход.

Преди началото на американско-израелските удари срещу Иран в края на февруари през Ормузкия проток са преминавали приблизително 20% от световните доставки на петрол по море и втечнен природен газ. След началото на военните действия Иран на практика блокира стратегическия морски маршрут и предприе атаки срещу енергийна инфраструктура в съседни държави.

Фон дер Лайен посочи, че последиците от блокадата вече се измерват с огромни финансови загуби за европейската икономика. Тя заяви, че допълнителните 127 милиарда евро са били платени за внос на изкопаеми горива, без Европа да получи по-големи количества енергия срещу тези средства. Според председателя на ЕК зависимостта от петрола и газа означава, че европейските държави внасят не само суровини, но и нестабилността на международните пазари.