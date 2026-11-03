Иран: Никой няма да спечели от възобновяване на войната със САЩ

Иранският президент Масуд Пезешкиан предупреди, че подновяването на военните действия със САЩ няма да донесе полза на нито една от страните, предаде Франс прес.

"Никой няма да спечели от тази война", заяви той по време на правителствено заседание.

Пезешкиан посочи, че правителството търси изход от конфликта чрез диалог, след като върховният лидер Моджтаба Хаменей му е предоставил правомощия да води преговори за дипломатическо решение.

По думите на президента мандатът включва обсъждането на "въпроси, които преди са се смятали за табу".