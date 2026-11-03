Новини
Търси
Подкаст
Свят

Иран: Никой няма да спечели от възобновяване на войната със САЩ

Иран: Никой няма да спечели от възобновяване на войната със САЩ
Снимка: AP/БТА

Иранският президент заяви, че правителството търси дипломатическо решение с мандат от върховния лидер Моджтаба Хаменей

Иранският президент Масуд Пезешкиан предупреди, че подновяването на военните действия със САЩ няма да донесе полза на нито една от страните, предаде Франс прес.

"Никой няма да спечели от тази война", заяви той по време на правителствено заседание.

Пезешкиан посочи, че правителството търси изход от конфликта чрез диалог, след като върховният лидер Моджтаба Хаменей му е предоставил правомощия да води преговори за дипломатическо решение.

По думите на президента мандатът включва обсъждането на "въпроси, които преди са се смятали за табу".

Още по темата

Иран: Споразумението със САЩ за прекратяване на войната остава далечна перспектива

Иран: Споразумението със САЩ за прекратяване на войната остава далечна перспектива

САЩ атакуваха ирански цели в Ормузкия проток

САЩ атакуваха ирански цели в Ормузкия проток

Доналд Тръмп: В някакъв момент ще трябва да стоварим чука върху Иран

Доналд Тръмп: В някакъв момент ще трябва да стоварим чука върху Иран

Иран: Контактите ни със САЩ продължават

Иран: Контактите ни със САЩ продължават

Пазар за бебета в Иран: 1100 долара за новородено

Пазар за бебета в Иран: 1100 долара за новородено

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

„Папата е в добро здраве“: Лъв XIV започва обиколка в Южна Америка

„Папата е в добро здраве“: Лъв XIV започва обиколка в Южна Америка

Украйна, Русия и САЩ ще обсъждат сигурността в Черно море на среща в ОАЕ

Украйна, Русия и САЩ ще обсъждат сигурността в Черно море на среща в ОАЕ

Латвия иска извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН заради Русия

Латвия иска извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН заради Русия

Мелания Тръмп събира представители на Русия и Украйна в Белия дом

Мелания Тръмп събира представители на Русия и Украйна в Белия дом

Виктор Орбан: Комунистическите служби се опитаха да ме вербуват, подслушваха дори спалнята ми

Виктор Орбан: Комунистическите служби се опитаха да ме вербуват, подслушваха дори спалнята ми

Водещи

Уейн Рууни предизвика Джейми Карагър на боксов мач

Уейн Рууни предизвика Джейми Карагър на боксов мач

  • Преди 3 минути
Емануил Йорданов пред ТАРАЛЕЖ: На челата на Гюров и Кандев пишеше „Аз съм неизбираем“

Емануил Йорданов пред ТАРАЛЕЖ: На челата на Гюров и Кандев пишеше „Аз съм неизбираем“

  • Преди 6 минути
Ferrari с 12% ръст на печалбата за тримесечието

Ferrari с 12% ръст на печалбата за тримесечието

  • Преди 7 минути
София на студено! Хиляди домакинства без парно и топла вода, жители на "Дружба" излязоха на протест

София на студено! Хиляди домакинства без парно и топла вода, жители на "Дружба" излязоха на протест

„Папата е в добро здраве“: Лъв XIV започва обиколка в Южна Америка

„Папата е в добро здраве“: Лъв XIV започва обиколка в Южна Америка

  • Преди 16 минути
Калоян Паргов: Необходими са решителни стъпки към промяна на облика на лявото

Калоян Паргов: Необходими са решителни стъпки към промяна на облика на лявото

Добри новини за ЦСКА: Жоел Цварц се завръща за битката с Панатинайкос

Добри новини за ЦСКА: Жоел Цварц се завръща за битката с Панатинайкос

  • Преди 27 минути
Свлачища бяха активирани заради обилни валежи в Смолянско

Свлачища бяха активирани заради обилни валежи в Смолянско

Президентът на Северна Македония: България държи европейската ни интеграция като заложник

Президентът на Северна Македония: България държи европейската ни интеграция като заложник

  • Преди 29 минути
Женският национален отбор научи съперниците си в Лига на нациите

Женският национален отбор научи съперниците си в Лига на нациите

  • Преди 29 минути
Заради пропадане на земни маси по пътя Варна – Златни пясъци е затворена едната лента на платното

Заради пропадане на земни маси по пътя Варна – Златни пясъци е затворена едната лента на платното

Украйна, Русия и САЩ ще обсъждат сигурността в Черно море на среща в ОАЕ

Украйна, Русия и САЩ ще обсъждат сигурността в Черно море на среща в ОАЕ

  • Преди 38 минути
Барселона набеляза защитник на Арсенал за зимната селекция

Барселона набеляза защитник на Арсенал за зимната селекция

  • Преди 43 минути
Мохамед Салах и семейството му получават турско гражданство

Мохамед Салах и семейството му получават турско гражданство

  • Преди 44 минути
Мирчев: Преди 10 дни на ЕК е предложена мярката за пренасочване на част от вноската от втория пенсионен стълб към НОИ

Мирчев: Преди 10 дни на ЕК е предложена мярката за пренасочване на част от вноската от втория пенсионен стълб към НОИ