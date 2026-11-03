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Делегатът на Черно море - Ботев Враца отговори: Треньорът на гостите поиска мачът да е от 18:30

Делегатът на Черно море - Ботев Враца отговори: Треньорът на гостите поиска мачът да е от 18:30
Facebook/ PFC Cherno more

Георги Мирчев отхвърли съмненията за организацията на двубоя и заяви, че първоначално е бил предложен начален час 19:00

Делегатът на срещата между Черно море и Ботев Враца Георги Мирчев отговори на позицията на врачанския клуб относно организацията на двубоя. В изявление, разпространено от БФС, той отхвърли отправените внушения и защити работата на длъжностните лица.

Мачът във Варна започна с 90 минути закъснение заради проливния дъжд и наводнения терен на стадион „Тича“. Черно море спечели с 1:0, а след срещата от Ботев изразиха недоволство от съдийството и съмнения около провеждането ѝ.

Според Мирчев първоначалното предложение е било двубоят да започне в 19:00 часа. Той твърди, че промяната за 18:30 е дошла по искане на треньора на гостите и със съгласието на наставника на Черно море.

“Именно старши треньорът на ПФК Ботев Враца поиска началният час да бъде променен на 18:30 часа, с което старши треньорът на ПФК Черно море се съгласи”, заяви делегатът.

Мирчев оспори твърденията, че решенията са били свързани със самолетни билети или лични ангажименти на съдиите. По думите му, ако тези обстоятелства са били определящи, нямало да бъде предложено начало в 19:00 часа.

Делегатът отдаде признание и на домакините за усилията им да подготвят игрището при тежките метеорологични условия. Той настоя от Ботев Враца да проявят уважение към хората, работили за провеждането на срещата.

“Недоволството от съдийски решения или от крайния резултат не е основание да се отправят публични обвинения към организацията на двубоя без конкретни доказателства”, допълни Мирчев.

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