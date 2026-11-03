КНСБ настоява за 10% увеличение на заплатите в бюджетния сектор от 2027 г.

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) настоява за 10% увеличение на заплатите в бюджетния сектор от 1 януари 2027 г. и за промяна на механизма за компенсиране на бизнеса заради високите цени на електроенергията. Това заяви президентът на синдиката Пламен Димитров на пресконференция в Бургас.

Според него заложеното в бюджетната рамка увеличение от около 5% няма да компенсира инфлацията, която се очаква да остане между 4 и 6% през следващата година. Като алтернатива КНСБ предлага втора стъпка за повишаване на възнагражденията през 2027 г. За целта ще са необходими допълнително между 200 и 250 млн. евро. Димитров смята, че предвиденото увеличение от 7,5% за учителите също няма да е достатъчно.

Синдикатът подкрепя увеличаването на максималния осигурителен доход и облагането на свръхпечалбите, но се противопоставя на предложението за 7% данък върху ваучерите за храна. КНСБ има възражения и срещу определената минимална работна заплата от 660 евро от началото на 2027 г., както и срещу методологията за изчисляването ѝ.

Димитров настоява и за спешна промяна на компенсационния механизъм за небитовите потребители на електроенергия. По думите му средната борсова цена вече е надхвърлила 324 евро за мегаватчас, което създава риск за предприятията през зимата. Сегашните правила предвиждат окончателното компенсиране след изтичането на десетмесечния период на програмата, а междинна подкрепа се предоставя при цени над 180 евро за мегаватчас.

"Компенсацията трябва да бъде ежемесечна, както беше при предишния механизъм", заяви Димитров. КНСБ е поискала спешна среща с министър-председателя Румен Радев за обсъждане на промените, като очаква тя да се проведе до края на седмицата. Синдикалният лидер подчерта и необходимостта да се запази защитата на домакинствата от високите цени на електроенергията.

Димитров съобщи още, че в четвъртък от 19:00 ч. пред централата на ЕВН в Пловдив се очаква протест на служители на дружеството заради липсата на споразумение за увеличение на заплатите. Преговорите с ръководството продължават, но до момента не е постигната договореност.