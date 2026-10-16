Петър Витанов от ПБ сравни лидера на КНСБ с Джими Хофа, известен с връзките си с мафията

Председателят на ПГ на "Прогресивна България" Петър Витанов сравни президента на КНСБ Пламен Димитров с американския синдикален лидер Джими Хофа, за когото се твърди, че е имал връзки с организираната престъпност.

Поводът за публикацията на Витанов във Фейсбук профила му са протестният митинг и автошествие, организирани от КНСБ днес. Те бяха обявени, след като вчера стана ясно, че кабинетът е определил минималната заплата през 2026 г. да е 660 евро, като според Димитров тази сума ще донесе негативи на кабинета.

" Чували ли сте за знаменития американски синдикален лидер Джими Хофа, ръководил най-влиятелния профсъюз на шофьорите от 1957 до 1971-а година? Същият използвал неподозиращите работници, за да организира стачки в полза на мафията.

Същият прекарал последните си години в затвора заради злоупотреби с пенсионните фондове на синдиката.

В България най-сериозният синдикален лидер е друга порода. Той бе "кошмар" за петнадесетгодишното управление на Борисов и Пеевски. Протестираше рядко, но затова пък винаги съгласувано с тях. Бе гласовит, но винаги срещу опозицията. Старата власт бе изметена от народа, но неавтономни ганглии винаги са готови да обслужат старите си приятели.