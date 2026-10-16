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КНСБ настоява за 10% ръст на заплатите, в сектор „Сигурност“ се готвят съкращения

КНСБ настоява за 10% ръст на заплатите, в сектор „Сигурност“ се готвят съкращения
БТА

Днес КНСБ и нейните основни членове организират национален протест и автошествие в София под надслов "За по-високи доходи!"

Министерството на финансите подготвя бюджет за следващата 2027 година със заложен дефицит от 3,5 на сто от брутния вътрешен продукт на касова основа и 4,3 на сто на начислена основа, като освен това за сектор „Сигурност“ се предвиждат съкращения и замразяване на доходите.

Това стана ясно от думите на президента на Конфедерацията на независимите синдикати в България Пламен Димитров след днешната среща с министъра на финансите Гълъб Донев в сградата на министерството в София.

По думите на Димитров, предвиденият дефицит в размер на 3,5 на сто представлява „много стръмна фискална консолидация, това означава, че разходите отнякъде ще се режат“.

Димитров заяви, че предвиденото увеличение на заплатите в бюджетния сектор от 5 на сто през 2027 година няма да важи за сектор „Сигурност“, където не се залага повишение на възнагражденията. Освен това в сектор „Сигурност“ се предвиждат съкращения, подобно на плановете за съкращения в останалата администрация, посочи Димитров, като окачестви тези намерения като справедливи.

Той посочи, че са предложили заплатите в публичния сектор да се повишат с 10 на сто, вместо с планираното увеличение от 5 на сто. По отношение на минималната заплата президентът на КНСБ посочи, че засега няма резултат в посока увеличаване от предвидените 660 евро, но има заявка, че това може и да не е финалният размер на минималното възнаграждение.

Димитров каза, че са изразили съмнения относно макрорамката, тъй като смятат, че прогнозираният размер на БВП е подценен, респективно и очакваните данъчни приходи.

По думите му, за да се изпълнят исканията на КНСБ по политиката на доходите, ще са нужни още около 380 млн. евро, които могат да бъдат осигурени, тъй като приходите по бюджета ще са по-високи от това, което прогнозират от финансовото министерство за 2027 година.

„Прекалено консервативното планиране към момента създава илюзията, че нямаме решение, че не е възможно“.

Димитров изрази умерен оптимизъм, че ако управляващите чуят хората могат да намерят необходимите средства за воденето на по-справедлива политика по доходите, особено в полза на гражданите с най-ниски възнаграждения.

„Хора, които получават по 700 евро, по 650 евро, с по две висши образования, с по два езика в библиотеки, в музеи и тн. няма как да останат с тези 5 процента, които са 25 евро чисто в джобовете, това е подигравка“, добави Димитров.

По-късно днес предстои среща между финансовия министър и представителите на работодателските организации. 

Днес КНСБ и нейните основни членове организират национален протест и автошествие в София под надслов "За по-високи доходи!".

Те ще настояват в бюджета за 2027 г. да се предвиди поне 10 на сто ръст на доходите.

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