Протестът на КНСБ: Десетки протестиращи блокираха части от центъра на столицата

Протест под надслов „За по-високи доходи“, организиран от КНСБ, се провежда в центъра на София. Синдикатите настояват за 10% увеличение на заплатите в бюджетния сектор през 2027 г. и по-висока минимална работна заплата от предложените от правителството 660 евро. Недоволството идва след среща с финансовия министър Гълъб Донев, която приключи без конкретни договорености.

Десетки се събраха на "жълтите павета" на пл. "Александър I", предаде репортер на ТАРАЛЕЖ. Демонстрантите заплашват с едночасово блокиране на градския транспорт в цялата страна, както и с блокиране на пристанището във Варна.

Протестът в София е част от поредица синдикални действия, започнали по-рано през седмицата в различни градове на страната.

Работещи от няколко сектора настояват за по-високи възнаграждения и гаранции срещу съкращения.

Демонстрацията в столицата ще продължи с автошествие по основни улици и булеварди, като се очакват затруднения в движението.

Контекстът

По-рано днес представители на КНСБ и КТ „Подкрепа“ разговаряха с финансовия министър за параметрите на проектобюджета за следващата година.

След срещата стана ясно, че предложеният размер на минималното възнаграждение не е окончателен и ще бъдат обсъждани възможности за по-сериозен ръст на заплатите в държавния сектор.

Синдикатите искат 10% увеличение на възнагражденията

Основното искане на протестиращите е заложеният в бюджета 5-процентен ръст на заплатите да бъде увеличен до 10 на сто.

От синдикалните организации настояват и да не се допускат механични съкращения на служители.

По време на разговорите в Министерството на финансите е станало ясно, че предвиденото увеличение от 5% няма да обхване сектор „Сигурност“, където също се очаква намаляване на персонала.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров изрази съмнения относно заложените макроикономически показатели в бюджета.

Според него прогнозният размер на брутния вътрешен продукт е подценен, което води и до занижени очаквания за данъчните приходи.

По изчисления на КНСБ за исканите промени в политиката по доходите са необходими около 380 млн. евро.

Димитров смята, че подобен ресурс може да бъде осигурен чрез използване на резервите в бюджетната рамка.

КТ „Подкрепа“ предлага нов подход към увеличението на заплатите

Президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов заяви, че срещата е приключила без съществени резултати.

Едно от предложенията на синдиката е планираното увеличение на възнагражденията да се прилага през първото полугодие, след което да бъде направена нова оценка на бюджетните възможности за допълнителен ръст.

От организацията са поставили и въпроса за предвиденото облагане със 7% на ваучерите за храна над 100 евро.

Според Манолов, ако допълнителното облагане е неизбежно, по-добрият вариант би бил въвеждането на осигурителна вноска вместо данък. Така сумите ще бъдат включени в осигурителния доход на работещите.

Правителството защитава минимална заплата от 660 евро

Социалният министър Наталия Ефремова коментира, че предложеният размер на минималната работна заплата за 2027 г. е резултат от търсенето на баланс между исканията на синдикатите и възможностите на работодателите.

Тя припомни, че върху минималното възнаграждение се начисляват и допълнителни плащания за трудов стаж и професионален опит.

Ефремова подчерта, че целта на правителството е да насърчава повишаването на квалификацията, което да създава възможности за по-високи доходи.

Министърът посочи още, че въпреки ограниченията, свързани с бюджетния дефицит, в проектобюджета са заложени увеличения на социалните плащания, включително на помощите при раждане на дете и обезщетението за втората година от майчинството.