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КНСБ отново на протест

КНСБ отново на протест
БТА

Служителите искат увеличение от минимум 10% на заплатите в някои сектори и структури

Днес служители от „Български пощи“, културни дейци и работещи в други държавни структури отново излизат на протест.

Днешната акция на КНСБ ще се проведе в Русе. Демонстрацията е част от националната протестна кампания на Конфедерацията, започнала във Варна и Шумен.

Служителите искат увеличение от минимум 10% на заплатите в някои сектори и структури.

Протестът е насрочен за 9:30 ч. пред Държавната опера в Русе, информира БТВ.

Очаква се да се включат работници и служители от социалните и общински услуги, детското и училищното здравеопазване, културни дейци и работещи в пощите. Сред тях са служители от Областна дирекция „Земеделие“, операта в Русе, Драматичния и Кукления театър в града, Регионалната библиотека и „Български пощи“.

 

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