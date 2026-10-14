КНСБ отново на протест

Днес служители от „Български пощи“, културни дейци и работещи в други държавни структури отново излизат на протест.

Днешната акция на КНСБ ще се проведе в Русе. Демонстрацията е част от националната протестна кампания на Конфедерацията, започнала във Варна и Шумен.

Служителите искат увеличение от минимум 10% на заплатите в някои сектори и структури.

Протестът е насрочен за 9:30 ч. пред Държавната опера в Русе, информира БТВ.

Очаква се да се включат работници и служители от социалните и общински услуги, детското и училищното здравеопазване, културни дейци и работещи в пощите. Сред тях са служители от Областна дирекция „Земеделие“, операта в Русе, Драматичния и Кукления театър в града, Регионалната библиотека и „Български пощи“.