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Протест в Шумен: Работещи поискаха 10% увеличение на заплатите

Протест в Шумен: Работещи поискаха 10% увеличение на заплатите
БТА

Акцията "10 минути за 10 процента" блокира за кратко бул. "Славянски", а КНСБ предупреди, че се обсъжда и национален протест в София

Работещи в различни сектори в Шумен излязоха на протест с искане за поне 10% увеличение на заплатите през Бюджет 2027. Акцията беше организирана от КНСБ под надслов "10 минути за 10 процента".

Протестиращите се събраха пред Регионалната библиотека "Стилиян Чилингиров", а сред тях имаше служители на "Български пощи", Бюрото по труда, читалища, детски ясли, културни институции, здравеопазването и други обществени сфери.

За кратко те затвориха движението по бул. "Славянски" със съдействието на полицията. Протестът продължи около 20 минути и премина без инциденти.

Участниците носеха плакати с искания за "реално колективно договаряне", "достойно заплащане" и минимум 10% увеличение на възнагражденията.

Вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов заяви, че едни от най-ниските заплати в страната са именно в съобщенията, културните институции и читалищата.

"Искането е ясно и категорично – минимум 10 процента увеличение на работните заплати в Бюджет 2027", каза Капитанов.

По думите му синдикатът е притеснен от липсата на ясна политика по доходите и от възможността стремежът към 3% бюджетен дефицит да доведе до орязване на разходи за възнаграждения.

Капитанов посочи, че в пощенските станции служители получават около 523 евро чисто месечно, а според изчисленията на синдиката поне 350 евро са необходими само за основни хранителни разходи на един човек.

Акциите в различни градове засега са предупредителни, но от КНСБ вече обсъждат и възможност за национален синдикален протест в София.

"Може би е време да поставим на масата разговора за национален синдикален протест в София на жълтите павета", заяви Капитанов.

Протестът в Шумен идва ден след подобни действия на КНСБ във Варна.

 
 

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