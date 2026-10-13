Протест в Шумен: Работещи поискаха 10% увеличение на заплатите
Акцията "10 минути за 10 процента" блокира за кратко бул. "Славянски", а КНСБ предупреди, че се обсъжда и национален протест в София
Работещи в различни сектори в Шумен излязоха на протест с искане за поне 10% увеличение на заплатите през Бюджет 2027. Акцията беше организирана от КНСБ под надслов "10 минути за 10 процента".
Протестиращите се събраха пред Регионалната библиотека "Стилиян Чилингиров", а сред тях имаше служители на "Български пощи", Бюрото по труда, читалища, детски ясли, културни институции, здравеопазването и други обществени сфери.
За кратко те затвориха движението по бул. "Славянски" със съдействието на полицията. Протестът продължи около 20 минути и премина без инциденти.
Участниците носеха плакати с искания за "реално колективно договаряне", "достойно заплащане" и минимум 10% увеличение на възнагражденията.
Вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов заяви, че едни от най-ниските заплати в страната са именно в съобщенията, културните институции и читалищата.
"Искането е ясно и категорично – минимум 10 процента увеличение на работните заплати в Бюджет 2027", каза Капитанов.
По думите му синдикатът е притеснен от липсата на ясна политика по доходите и от възможността стремежът към 3% бюджетен дефицит да доведе до орязване на разходи за възнаграждения.
Капитанов посочи, че в пощенските станции служители получават около 523 евро чисто месечно, а според изчисленията на синдиката поне 350 евро са необходими само за основни хранителни разходи на един човек.
Акциите в различни градове засега са предупредителни, но от КНСБ вече обсъждат и възможност за национален синдикален протест в София.
"Може би е време да поставим на масата разговора за национален синдикален протест в София на жълтите павета", заяви Капитанов.
Протестът в Шумен идва ден след подобни действия на КНСБ във Варна.