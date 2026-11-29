Борусия Дортмунд пропусна отлична възможност да увеличи преднината си пред Байерн на върха в Бундеслигата. „Жълто-черните“ загубиха от Байер Леверкузен с 1:2 на „Сигнал Идуна Парк“ в двубой от 11-ия кръг и не успяха да се възползват от равенството на баварците срещу Хамбургер (0:0).

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Така Дортмунд остава с 24 точки на върха, докато Байерн е непосредствено зад вестфалци с 23. Леверкузен е на пето място с 22 точки.

Домакините започнаха силно срещата и поведоха още в 8-ата минута. Феликс Нмеча се разписа след подаване на Константинос Карецас. Попадението вдъхна увереност на „жълто-черните“, които опитаха да контролират събитията на терена. Леверкузен обаче постепенно намери ритъма си и започна да създава повече проблеми на защитата на съперника.

Шик и Есекиел Фернандес обърнаха мача

След почивката гостите успяха да стигнат до пълен обрат. В 69-ата минута Патрик Шик възстанови равенството, а в 80-ата Есекиел Фернандес реализира второто попадение за Леверкузен. Дортмунд опита да реагира в заключителните минути, но не успя да избегне поражението. Така серията на тима без загуба в първенството приключи в най-неподходящия момент.

Дортмунд имаше възможност да се откъсне на четири точки от големия си конкурент, но вместо това разликата между двата отбора остана само една. Леверкузен пък показа, че също има амбиции да се намеси в битката за челните позиции.