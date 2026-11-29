Мануел Нойер даде ясен знак, че настоящият сезон вероятно ще бъде последният в професионалната му кариера. 40-годишният вратар на Байерн говори откровено за бъдещето си по време на среща с феновете. В момента Нойер се възстановява от контузия и не е ясно кога ще се завърне в игра.

Кошмарът с контузии в Байерн продължава

„Предполагам, че престоят ми тук ще приключи през лятото. В момента се опитвам да се наслаждавам на оставащото ми време“, заяви Нойер, цитиран от германските медии.

Договорът на германския страж с Байерн изтича през юни 2027 г. и към момента няма индикации, че той ще бъде продължен. Така всичко сочи към раздяла след края на сезона, с която ще приключи една изключителна ера както за клуба, така и за германския футбол.

Вратарят разкри, че още след предходната кампания е бил много близо до решението да сложи край на кариерата си. Тогава вероятността да се оттегли е била около 85 процента, но отличната атмосфера в съблекалнята на Байерн го е накарала да остане още една година. Нойер призна, че се наслаждава на работата с настоящия състав и треньорския щаб. Именно отношенията в отбора са били сред основните причини да продължи да играе.