Около 15 сантиметра е снежната покривка в ниските райони на Кюстендилско, докато по високите части тя вече достига 60 сантиметра. Макар от общинската администрация да уверяват, че снегопочистването е стартирало още в 4:00 часа сутринта, сред местните жители не липсва недоволство. Информацията предава БНР.

Голяма част от гражданите критикуват организацията по разчистването. Жител на квартал „Герена“ се оплака: „Страничните улици не бяха почистени. Дано да ги почистят, защото като замръзне, няма да може да се мине.“

От своя страна градоначалникът инж. Огнян Атанасов определи зимната обстановка като нормална и заяви: „Справяме се.“ По отношение на достъпа до малките населени места той уточни: „Чистят се. От 4:00 през нощта се чистят. Първо се почва от най-близките села и се продължава към другите. Без ток са 9 села, сред тях са Гюешево, Раненци, Ломница.“

Междувременно обилният снеговалеж предизвика истински бум в търсенето на зимно оборудване – в неделя още до обяд лопатите за сняг в града се изчерпаха. Стандартните модели се търгуват за около 8 евро, като наличието на метален кант вдига цената с приблизително 2 евро на брой. Най-скъпите варианти, изработени изцяло от алуминий, достигат до 40 евро. Голям е интересът и към морската кристална сол за третиране на заледени участъци, която струва 3 евро за чувал от 10 килограма.