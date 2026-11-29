Гъста мъгла намалява видимостта по автомагистрала "Тракия" на територията на област Пазарджик, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Засегнат е участъкът между 55-ия и 71-вия километър на магистралата, като предупреждението се отнася и за двете посоки на движение.

Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание, да съобразяват скоростта си с намалената видимост и да спазват необходимата дистанция.

Междувременно движението по АМ "Тракия" на територията на област Ямбол се осъществява нормално при зимни условия. По информация на Областната дирекция на МВР в Ямбол затруднения има по няколко други пътни участъка в региона.