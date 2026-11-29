Евертън и Ливърпул завършиха наравно 1:1 в мърсисайдско дерби от 12-ия кръг на Висшата лига. Доминик Собослай откри резултата в 5-ата минута на "Хил Дикинсън". В 25-ата минута Джереми Фримпонг си отбеляза автогол.

След този мач "червените" събраха 22 точки и заемат четвърто място във временното класиране. Евертън е осми със 17 точки.

Ливърпул поведе в 5-ата минута. Джейк О’Брайън не успя да изчисти добре с глава центриране отдясно, след което Виртц се пребори за топката и подаде към Доминик Собослай. Унгарецът с прецизен удар в долния десен ъгъл вкара за 0:1.

В 25-ата минута равенството беше възстановено, след като Джереми Фримпонг си вкара автогол. Нидерландецът протегна крак и и прати топката във вратата си след центриране от фал на Дюсбъри-Хол.

В 35-ата минута обаче Ливърпул отново беше близо до гола след бърза контраатака. Исак напредна през центъра, след което добре намери вляво Виртц, който се освободи и стреля, но Пикфорд изби. Малко след това опасен удар с глава на Исак премина покрай вратата.

В 64-ата минута Жереми Жаке изби топката пред голлинията след удар на Дюсбъри-Хол. В 78-ата минута Гарнър спря удар с глава на Ван Дайк.

В 85-ата минута Исак отново пропусна добра възможност, след като получи от Виртц в наказателното поле, но отново не уцели добре топката и стреля много неточно.