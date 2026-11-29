Над 4,4 тона флуорсъдържащи газове и 220 килограма отпадъци от тежки метали са задържани от служители на Агенция "Митници" в рамките на международната операция DEMETER XII, насочена срещу незаконния трафик на отпадъци и вещества, увреждащи озоновия слой.

Българските митнически власти са установили общо 13 случая, повечето от които на българо-турската граница.

В района на граничния пункт при Русе е разкрит незаконен превоз на 220 килограма отпадъци от тежки метали.

Задържаните количества са сходни с тези при проведената през 2025 г. операция.

"Операция DEMETER XII отново показва основната роля на митническата администрация като контролен орган на българо-турската граница, включително при разкриване на контрабандата и митническите измами с вещества, разрушаващи озоновия слой", заяви директорът на Агенция "Митници" Николай Шушков, цитиран от БНТ.

Той подчерта необходимостта от осигуряване на достатъчно ресурси и обучения на митническите служители за ефективно противодействие на подобни нарушения.

По данни на Световната митническа организация незаконната търговия с отпадъци в световен мащаб продължава да нараства. Увеличават се и случаите на задържани пластмасови и електронни отпадъци на фона на затягането на международните регулации.