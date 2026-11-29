Неидентифициран дрон камикадзе с чуждестранен произход се е разбил през изминалата нощ в чаена плантация в североизточния турски окръг Ризе, съобщи изданието „Тюркийе тудей“.

Сблъсъкът на безпилотния летателен апарат със земята е бил последван от силна експлозия, която е нанесла материални щети по околните сгради и е предизвикала сериозна паника сред местното население.

Произшествието е регистрирано в селището Кьопрюбашъ, част от околия Чайели. За щастие няма данни за пострадали граждани, но взривната вълна е изпочупила прозорците на четири близки къщи и е оставила кратер с площ около 70 квадратни метра насред насажденията.

Пристигналите на място екипи на силите за сигурност са открили отломки от крило и част от корпуса на машината, като първоначалният оглед потвърждава, че апаратът е носил боен заряд.

Най-близкият дом се намира едва на 300 метра от епицентъра на взрива, а по разкази на очевидци тътенът е разтърсил стъклата на постройки в радиус до един километър. Шумът от двигателя на дрона преди удара е бил доловен чак в центъра на град Чайели, отстоящ на около 10 километра от селото.

Екипи на жандармерията незабавно са отцепили периметъра заради риск от наличието на неизбухнали боеприпаси в района.

Към момента властите не разполагат с официални данни чия собственост е безпилотният апарат. Подобен инцидент обаче е изключително тревожен, тъй като окръг Ризе е разположен на югоизточния бряг на Черно море – далеч от активните фронтови линии, но в непосредствена близост до важни търговски морски пътища и енергийна инфраструктура, обяснява ТАРАЛЕЖ. Проникването на въоръжен дрон на десетки километри навътре в турска територия без предварително прехващане поставя сериозни въпроси пред противовъздушната отбрана в региона и носи риск от непредвидима ескалация при евентуално попадение в населен район.