Промениха началния час на Септември - Левски
Все още не е сигурно, че двубоят ще се проведе
Началният час на Септември София - Левски е изместен за 17:00, съобщиха "сините". Двубоят е от 16-ия кръг и по програма трябва да започне в 16:00 часа на Националния стадион "Васил Левски".
Двубоят обаче ще стартира с 60 минути по-късно по последна информация заради натрупалия сняг. Съществува вероятност двубоят да не се проведе в днешния ден.
"След оглед на терена делегатът на мача, съдийската бригада и представителите на двата клуба взеха решение да преместят началния час на двубоя между Септември и Левски за 17:00 ч.
В 16:20 ч. ще бъдат проверени отново състоянието на терена и условията за игра. След проверката ще бъде взето окончателно решение дали двубоят ще се проведе в днешния ден", написаха "сините".
По-рано днес беше отложена срещата между Ботев Враца и Лудогорец.