Началният час на Септември София - Левски е изместен за 17:00, съобщиха "сините". Двубоят е от 16-ия кръг и по програма трябва да започне в 16:00 часа на Националния стадион "Васил Левски".

Двубоят обаче ще стартира с 60 минути по-късно по последна информация заради натрупалия сняг. Съществува вероятност двубоят да не се проведе в днешния ден.

"След оглед на терена делегатът на мача, съдийската бригада и представителите на двата клуба взеха решение да преместят началния час на двубоя между Септември и Левски за 17:00 ч.