Трамвай излезе от релсите в центъра на София
Инцидентът е станал в сутрешните часове на площад Възраждане
Трамвай дерайлира тази сутрин на площад "Възраждане" в центъра на София на фона на усложнената зимна обстановка в столицата.
На кадри от мястото на инцидента се виждат трамвайната мотриса, заснеженото пътно платно и служители на полицията.
Към момента няма информация за пострадали хора.
Причините за дерайлирането все още не са официално обявени. Няма информация и кога е възстановено движението на трамваите в засегнатия участък.
Обилният снеговалеж през последното денонощие затрудни придвижването в столицата.