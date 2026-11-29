Трамвай дерайлира тази сутрин на площад "Възраждане" в центъра на София на фона на усложнената зимна обстановка в столицата.

На кадри от мястото на инцидента се виждат трамвайната мотриса, заснеженото пътно платно и служители на полицията.

Към момента няма информация за пострадали хора.

Причините за дерайлирането все още не са официално обявени. Няма информация и кога е възстановено движението на трамваите в засегнатия участък.

Обилният снеговалеж през последното денонощие затрудни придвижването в столицата.