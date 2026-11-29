След часове престой край гара Елисейна бързият влак от София за Варна отново е в движение и пътува към Мездра. Това съобщи Пламен Добрев от Национална компания "Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ).

По думите му влакът не е дерайлирал, а движението по двата коловоза между гарите Елисейна и Мездра е било преустановено в 03:10 ч. заради усложнената зимна обстановка.

От НКЖИ са потърсили съдействие от автобусна компания за осигуряване на алтернативен транспорт за пътниците, но превозът е бил отказан заради непочистените пътища.

ТАРАЛЕЖ припомня, че по-рано тази сутрин от НКЖИ заявиха, че няма бедстващи пътници, като посочиха, че във влака е имало отопление, а на гарата - вода.

Междувременно технически проблем в района на гара София предизвиква закъснения на пристигащите и заминаващите влакове. Нарушено е и разписанието по направлението Перник - София.

Екипите на НКЖИ продължават да работят по отстраняването на повредите, причинени от снеговалежа и силния вятър.

Очакванията на компанията са железопътната обстановка да се нормализира до обяд.