От Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) отрекоха твърденията, че пътниците във влака, блокиран на гара Елисейна, са бедствали в продължение на часове при температури около минус 10 градуса.

Директорът на дирекция "Управление движението на влаковете и капацитета" в НКЖИ инж. Пламен Добрев заяви, че разпространяваната информация не отговаря на действителността.

"Няма бедстващи пътници. Снежната обстановка и лошите метеорологични условия са причината за закъснението, но към 10:15 ч. влакът ще замине от гара Елисейна", посочи Добрев.

По думите му два екипа са работили през цялата нощ за възстановяване на движението. Той увери, че композицията е имала отопление, а пътниците са получавали информация от НКЖИ и БДЖ.

"Пътниците бяха във влака и е имало отопление, подавана е информация от НКЖИ и БДЖ. В момента се организират топли напитки и храна, имало е и вода в гарата", обясни той.

Изявлението му идва след разкази на пътници, според които около 200 души са останали блокирани часове наред край гара Елисейна при тежки зимни условия.

От НКЖИ определиха района на Елисейна като най-критичния железопътен участък през последното денонощие.

Проблеми има и по други направления. Движението между гарите Ботев и Калофер е преустановено заради паднало дърво, което възпрепятства преминаването на бързия влак № 3620 от Бургас за София.

Временно е спряно движението и между гарите Оризово и Свобода, където множество паднали дървета затрудняват работата на железопътните екипи.

"Няма апокалипсис на релсите. Просто постоянният снеговалеж и силният вятър събарят дървета, които са извън нашия обсег, и те падат върху релсите и контактната мрежа в някои участъци", коментира Добрев.

Той увери, че компанията разполага с необходимата техника и ресурси за справяне със ситуацията, въпреки затрудненията с персонала.

"Има затруднения с персонала, но все пак правим всичко възможно да осигурим свободното движение на влаковете", допълни директорът.

От НКЖИ посочват, че работата по разчистването на железопътните линии продължава, като основната цел е възстановяването на нормалното движение на влаковете възможно най-бързо.