Ограничиха движението на камиони над 12 тона през Ришкия проход
Десет души са евакуирани от пътищата в Шуменско, а ограниченията за леките автомобили по два пътни участъка вече са отменени
Движението на товарни автомобили над 12 тона по път II-73 Шумен – Бургас през Ришкия проход е ограничено заради снегонавявания на територията на област Бургас, съобщава БНТ.
Екипи на "Пътна полиция“ регулират движението и спират тежкотоварните автомобили, пътуващи в посока Бургас, с цел предотвратяване на инциденти.
Ограничението ще остане в сила до подобряване на метеорологичните условия и нормализиране на пътната обстановка.
Междувременно въведената снощи забрана за движение на леки автомобили по пътищата Шумен – Силистра и Нови пазар – Никола Козлево е отменена. Участъците са почистени, а движението е възстановено и се осъществява при зимни условия.
До тази сутрин от пътищата в Шуменско са евакуирани 10 души. Към момента няма данни за населени места без електрозахранване в областта.
От полицията призовават водачите да тръгват на път само с автомобили, подготвени за зимни условия, и да шофират с повишено внимание.