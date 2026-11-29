Движението на товарни автомобили над 12 тона по път II-73 Шумен – Бургас през Ришкия проход е ограничено заради снегонавявания на територията на област Бургас, съобщава БНТ.

Екипи на "Пътна полиция“ регулират движението и спират тежкотоварните автомобили, пътуващи в посока Бургас, с цел предотвратяване на инциденти.

Ограничението ще остане в сила до подобряване на метеорологичните условия и нормализиране на пътната обстановка.

Междувременно въведената снощи забрана за движение на леки автомобили по пътищата Шумен – Силистра и Нови пазар – Никола Козлево е отменена. Участъците са почистени, а движението е възстановено и се осъществява при зимни условия.

До тази сутрин от пътищата в Шуменско са евакуирани 10 души. Към момента няма данни за населени места без електрозахранване в областта.

От полицията призовават водачите да тръгват на път само с автомобили, подготвени за зимни условия, и да шофират с повишено внимание.