Интензивният снеговалеж през последното денонощие затруднява въздушния трафик на летище "Васил Левски" в София. От пресцентъра на столичното летище съобщават, че закъсненията при излитащите самолети достигат до 30 минути.

Причината за забавянията са задължителните процедури за почистване и обработка на самолетите и летищната инфраструктура при зимни метеорологични условия.

Специализирана техника работи непрекъснато за разчистването на пистата за излитане и кацане, пътеките за рулиране и прилежащите площи.

Допълнително време отнема обработката на самолетите със специални течности, които премахват натрупания сняг и лед и предотвратяват повторното заледяване на критичните повърхности.

От летището препоръчват на пътниците да следят актуалната информация за полетите си на официалния сайт на аеропорта и в мобилните приложения на авиокомпаниите.

Заради усложнената пътна обстановка в столицата пътуващите трябва да предвидят и повече време за придвижване до терминалите.

От летището уверяват, че безопасността на пътниците и екипажите остава основен приоритет, дори когато необходимите процедури водят до временно забавяне на полетите.