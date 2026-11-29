Украинският президент Володимир Зеленски подписа указ, с който възлага на правителството да предприеме спешни мерки за забрана на публикуването в медиите на информация за щетите по обекти от критичната инфраструктура и сроковете за тяхното възстановяване. Това съобщи украинската агенция "Укринформ".

С указа се въвежда в действие решение на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, прието през октомври.

Предвидените ограничения обхващат не само информацията за последствията от руските удари, но и подробности за хода на строителството на защитни съоръжения около стратегически важни обекти.

Украинските власти и досега са призовавали медиите да не публикуват конкретни данни за местоположението и щетите от руските атаки. Основният им аргумент е, че подобна информация може да бъде използвана от руските въоръжени сили при планирането на последващи удари, припомня Франс прес.

Новият указ обаче предвижда предприемането на конкретни правителствени мерки за ограничаване на разпространението на подобна информация.

Решението идва на фона на засилените руски атаки срещу украинската енергийна инфраструктура с настъпването на зимния сезон.

През последните седмици ударите по енергийни съоръжения доведоха до прекъсвания на електрозахранването, отоплението и водоснабдяването в различни части на страната.

Подобни ограничения за публикуването на информация относно пораженията от военни удари действат и в Русия, отбелязва ДПА.