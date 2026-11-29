Сериозна зимна обстановка обхвана България след продължителни снеговалежи, предизвикани от средиземноморски циклон и нахлуването на студен въздух от север. В редица райони на страната вече е натрупана значителна снежна покривка, а температурите остават под нулата.

По данни на филиала на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в Плевен, измерени в първите часове на неделя, 29 ноември, снежната покривка във Враца е достигнала 35 сантиметра.

В Ловеч са измерени 26 сантиметра сняг, във Велико Търново - 24, в Монтана - 22, в Кнежа - 20, в Плевен - 15, а във Видин - 6 сантиметра.

През деня времето ще остане облачно и студено, като температурите в по-голямата част от страната ще бъдат между минус 5 и 0 градуса. Положителни стойности се очакват основно по Черноморието.

Снеговалежите постепенно ще отслабват и спират от север на юг, като най-дълго ще продължат в Южните Родопи и Странджа.

Усложнена остава обстановката по пътищата. Очакват се временни ограничения и затваряне на отделни участъци за снегопочистване.

Особено рискови са планинските проходи, където силният вятър създава условия за снегонавявания и образуване на преспи. Възможно е движението да бъде ограничавано частично или изцяло.

Допълнителен проблем създава тежкият и мокър сняг, който може да причини падане на клони, повреди по електропреносната мрежа и прекъсвания на електрозахранването.

По Черноморието ситуацията също остава усложнена заради силния вятър. Въпреки че най-мощните пориви са били през нощта, ветровитото време ще се задържи и през следващите дни.

Морското вълнение е опасно за корабоплаването, а в крайбрежните райони не са изключени щети по сгради и инфраструктура.

След снеговалежите страната ще бъде обхваната от ново застудяване. През предстоящата седмица валежите ще бъдат оскъдни, но сутрешните температури на места ще падат до минус 10 - минус 15 градуса.

В отделни райони дневните стойности също ще остават отрицателни, което ще създава условия за задържане на снежната покривка и образуване на заледявания.

Очаква се сутрин видимостта да бъде намалена, а следобед облачността на места да се разкъсва.

Шофьорите се призовават да следят актуалната пътна обстановка и да предприемат пътувания само с автомобили, подготвени за зимни условия.