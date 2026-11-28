Десетки хиляди души се събраха в грузинската столица Тбилиси по повод втората годишнина от началото на масовите протести срещу решението на правителството да преустанови преговорите за присъединяване към Европейския съюз, предаде Франс прес.

Демонстрантите се събраха на три места в столицата – пред Тбилиския държавен университет, при метростанция чАвлабари" и на площад чОрбелиани", откъдето потеглиха на шествия към централния площад чСвобода".

В протеста се включиха представители на опозиционни партии, граждански активисти и неправителствени организации.

Развявайки знамена на Европейския съюз, демонстрантите поискаха произвеждането на нови избори и освобождаването на хората, арестувани по време на предишни протести.

чНека покажем на света, че не се отказваме, че няма да се подчиним", заявиха организаторите преди началото на демонстрацията.

Представителят на опозиционната партия чЕдинно национално движение" Иракли Павленишвили обвини Бидзина Иванишвили в опит за установяване на диктатура. Според него грузинските граждани са подложени на репресии през последните две години, но продължават да оказват съпротива.

Политическата криза в Грузия се задълбочи след парламентарните избори през октомври 2024 г., когато управляващата партия чГрузинска мечта" обяви победата си, а опозицията оспори резултатите с обвинения за изборни измами.

Месец по-късно премиерът Иракли Кобахидзе обяви, че страната преустановява преговорите за присъединяване към ЕС до 2028 г. Решението предизвика масови демонстрации, които бяха потушени със сила от полицията.

Опозицията обвинява управляващата от 2012 г. партия чГрузинска мечта" в сближаване с Русия и подкопаване на демократичните институции. Управляващите отхвърлят тези обвинения и твърдят, че защитават суверенитета на страната от външна намеса и опити за дестабилизация.

През последните две години няколко опозиционни лидери бяха хвърлени в затвора, а властите приеха законодателни промени, ограничаващи дейността на независимите медии и организациите на гражданското общество.

През октомври Конституционният съд на Грузия започна да разглежда искане на управляващата партия за забрана на пет проевропейски опозиционни формации. Решение се очаква до юни 2027 г.

Европейският парламент осъди опита за забрана на партиите, предупреждавайки, че подобна стъпка би отдалечила страната още повече от Европейския съюз.

Грузия получи статут на кандидат за членство в ЕС през 2023 г. Заради отстъплението от демокрацията обаче през ноември Брюксел заяви, че страната запазва този статут чно само по име".