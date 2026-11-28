Граждани се събраха на протест пред сградата на Президентството в София в подкрепа на саудитския политически дисидент Абдулрахман Ал-Халиди. Демонстрантите настояват България да му предостави убежище и да гарантира, че няма да бъде депортиран в Саудитска Арабия.

На мястото на протеста има засилено полицейско присъствие.

Повод за демонстрацията е окончателно решение на Върховния административен съд (ВАС) от 24 ноември 2026 г., с което според организаторите е отказана международна закрила на Ал-Халиди.

Те изразяват опасения, че след съдебното решение дисидентът може да бъде върнат в Саудитска Арабия, където според тях животът и свободата му са застрашени.

"Организираме протеста в подкрепа на Абдулрахман Ал-Халиди, който е журналист, дисидент и наш приятел", заяви един от организаторите Георги Спасов.

По думите му Ал-Халиди е пристигнал в България, след като е напуснал Турция заради опасения за собствената си сигурност.

Спасов посочи, че дисидентът е разчитал да получи закрила в България като държава членка на Европейския съюз.

"Той беше задържан в продължение на пет години напълно незаконно в Бусманци и в други центрове за задържане", заяви организаторът.

Според Спасов след освобождаването на Ал-Халиди окончателният съдебен отказ отново поставя под въпрос бъдещето му в страната.

Протестиращите призовават президента Илияна Йотова да упражни конституционното си правомощие да предостави убежище на саудитския гражданин.

Освен това те настояват за независима проверка на действията на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), както и за прозрачност относно контактите на българските институции със саудитските власти.

Организаторите искат да бъдат разследвани и съмненията за транснационална репресия, като настояват България да гарантира независимостта на институциите си от евентуално влияние на чужди авторитарни режими.

Абдулрахман Ал-Халиди е задържан през ноември 2021 г. след влизането си в България. Впоследствие е настанен в Специалния дом за временно настаняване на чужденци в столичния квартал "Бусманци".

Преди пристигането си у нас той е пребивавал около седем години със семейството си в Турция.

Държавната агенция за бежанците първоначално отказва да му предостави международна закрила. След съдебно обжалване административен съд отменя отказа, но решението е обжалвано пред ВАС.

С окончателното произнасяне на върховните магистрати случаят отново предизвика обществена реакция.

Протестиращите настояват българските институции да предприемат действия, които да предотвратят евентуалното връщане на Ал-Халиди в Саудитска Арабия, преди да бъдат изяснени всички рискове за неговата сигурност.