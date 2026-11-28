Капацитетът на ремонтните екипи на "Топлофикация София" трябва да бъде значително увеличен, а сроковете за отстраняване на авариите да бъдат спазвани и дори съкратени. За това настоя кметът на столичния район "Изгрев" Делян Георгиев в публикация във Фейсбук.

По думите му част от жителите на района продължават да са без отопление и топла вода заради ремонтните дейности по магистралните топлопроводи и сградните отклонения.

"Въпреки че ремонтните дейности при нас напредват с прилични темпове, за разлика от други райони, и вече над 60% от засегнатите абонати имат отопление, проблемът все още стои на дневен ред", заяви Георгиев.

Той предупреди, че ситуацията започва да излиза извън нормалните граници и обяви, че ще продължи да оказва публичен натиск върху отговорните институции.

Районният кмет изрази подкрепа за протестните действия на столичани, които са принудени да живеят без парно и топла вода при температури, близки до нулата.

"Разбирам отлично недоволството им, защото и аз живея в нашия град и район, а моето семейство също остана без топла вода и отопление близо три месеца", сподели Георгиев.

Той призова Столичната община да се намеси по-категорично и да предприеме конкретни действия за преодоляване на кризата.

"Години наред слабото и безхаберно управление на "Топлофикация" ни доведе дотук", заяви районният кмет.

Георгиев постави и въпроса кой ще понесе отговорност за състоянието на дружеството и дали гражданите ще бъдат компенсирани за продължителното прекъсване на услугите.

Недоволството от кризата с топлоподаването вече доведе и до протести. В петък вечерта граждани блокираха за кратко движението на Орлов мост с искане за по-бързо възстановяване на отоплението и топлата вода.

Междувременно столичният кмет Васил Терзиев предупреди, че 95% от топлопреносната мрежа на ТЕЦ "Изток" не е подменяна от изграждането ѝ преди 50-60 години.

По думите му над 200 души и повече от 15 екипа с тежка механизация работят по отстраняването на авариите, но броят им продължава да нараства.

От Столичната община вече обявиха създаването на кризисен щаб, който да координира ремонтните дейности и да следи напредъка по възстановяването на топлоподаването в засегнатите райони.