Броят на авариите в "Топлофикация София" е нараснал повече от четири пъти за една година – от 118 на 500. Това съобщи столичният кмет Васил Терзиев след среща с ръководството на дружеството и представители на Министерството на образованието и науката заради проблемите с отоплението и топлата вода в студентските общежития и други части на София.

"За съжаление, проблемът с "Топлофикация София" ще става все по-дълбок, ако не бъдат взети мерки. Ако миналата година по същото време сме имали 118 аварии, в момента са 500", заяви Терзиев.

По думите му над 90% от мрежата на ТЕЦ "Изток" не е рехабилитирана през годините, а голяма част от тръбите са на десетилетия.

Кметът предупреди, че без спешни инвестиции през следващия отоплителен сезон ситуацията може да бъде още по-тежка.

Особено сериозен е проблемът в студентските общежития, където според Терзиев половината от студентите са без отопление и топла вода.

"Най-големият проблем е какво правим за този отоплителен сезон и какво можем да направим за всички студенти, половината от които нямат топла вода и нямат парно", подчерта той.

След срещата е договорено създаването на кризисен щаб с представители на Столичната община, Общинския съвет, "Топлофикация София" и висшите учебни заведения. Целта е в реално време да се проследяват авариите, ремонтните дейности и сроковете за възстановяване на услугите.

Терзиев посочи, че дългосрочното решение изисква сериозно финансово преструктуриране на дружеството.

"Голямото решение е какво да се направи с милиард и триста милиона дълг, от които немалка част са лихви", заяви кметът.

Той определи лихвата за забава от 16% като непосилна за дружеството и подчерта, че наред с уреждането на задълженията са необходими около 1,5 млрд. инвестиции в мрежата и производствените мощности.

Столичната община вече е ангажирала Световната банка за изготвянето на цялостен анализ на техническото и финансовото състояние на "Топлофикация София". Очаква се докладът да бъде готов в рамките на следващите 12 месеца.

На базата на анализа общината ще търси възможности за привличане на оператор концесионер, който да осигури необходимите инвестиции. Според Терзиев с подобен план мрежата може да бъде стабилизирана в рамките на пет-шест години.

Председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров заяви, че в началото на следващата година може да бъде внесен нов бизнес план, който да позволи стартирането на обществени поръчки за обновяване на мрежата.

Той коментира и задълженията към "Булгаргаз", като посочи, че дружеството настоява за бързото им изплащане.

"Те искат цялата сума буквално още утре. Това е абсолютно невъзможно и ясно за всички", заяви Петров.

По думите му ръководството на "Булгаргаз" е поканено на следващото заседание на финансовата комисия към Столичния общински съвет, за да бъдат обсъдени възможните решения.

Изпълнителният директор на "Топлофикация София" Петър Петров съобщи, че за отстраняването на авариите на терен работят над 200 души и повече от 15 екипа с тежка механизация.

Столичната община ще координира ремонтните дейности с висшите учебни заведения, така че да се ограничат затрудненията за студентите през предстоящите зимни месеци.