Фенове на Левски са ранени при баталните сцени на "Велодром". Преди, а и след началото на мача между Олимпик Марсилия и Левски, запалянковци на домакините атакуваха брутално привърженици на "сините" с метални пръти, тръби и ножове.

Има доста пострадали, както и откарани в болница.

Във ВИП сектора, където е част от делегацията на българите, също е имало погром. Привърженик е бил откаран в болница, след като е бил нападнат. Бившият нападател Николай Божов е гонен с ножове и е паднал на втория етаж на една от трибуните.

Фенове на Левски, признаха пред ТАРАЛЕЖ, че три бомби са паднали сред гостуващата агитка. Полицията е влязла на терена около 20-ата минута на срещата, което говори за сериозен провал от страна на домакините в организацията на срещата.