Министърът на туризма Илин Димитров се срещна с представители на туристическия бизнес и на институции в Банско.

Срещата се състоя с цел да се провери готовността за предстоящия зимен сезон, като бяха обсъдени и различни казуси, които възникват пред институции и бизнеса, информира БТА.

В началото на срещата Илин Димитров поздрави Банско, че за 14-ти пореден път е избран за най-добър ски курорт на България. Министърът на туризма обобщи и част от работата на министерството и на други институции, свързана със създаване на Съвет за реформи.

Във връзка с въпроса за визите за туристи от Турция, Илин Димитров каза, че са командировани повече служители в консулските отдели, което ще помогне за по-бързото обработване на документи.

Той посочи, че е създадена нова софтуерна система, която да намали някои проблеми по подаването на визи, с което могат да се обработват три пъти повече документи.

По думите му това ще се усети от туристическия бранш още тази зима, защото интересът от турските туристи е сериозен. Министърът отчете и значението на провеждането на конкурса „Евровизия“ в България, като подчерта, че това, че Банско не е на морето, не означава, че ще бъде пропуснато.

"България ще бъде посетена от над хиляда журналисти, това е изключителен шанс да промотираме нашия регион", каза Илин Димитров.

В рамките на срещата се включиха представители на туристическия бизнес, както и на Областната дирекция на МВР в Благоевград, на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, на Регионалната здравна инспекция, на Инспекция по труда – Благоевград, както и на Областната дирекция по безопасност на храните, Комисията за защита на потребителите, както и на фирмата концесионер на ски зоната. В срещата взеха участие още заместник-министърът на туризма Мариела Модева, заместник областният управител на Благоевград Али Хатип, както и кметът на Банско Стойчо Баненски.

На срещата представителите на институциите посочиха доброто взаимодействие с местната власт. Началникът на отдел „Охранителна полиция“ към ОД на МВР в Благоевград комисар Димитър Ичев посочи, че осигуряването на сигурността и безопасността на жителите и гостите включва целия регион, като се дават денонощни наряди. Той посочи, че е поискано съдействие от Министерство на вътрешните работи за командироване на допълнителни служители от други дирекции. За поредна година в осигуряване на сигурността и обществения ред се включват чуждестранни полицейски служители от Гърция и Румъния. Комисар Ичев изказа благодарност към Община Банско, която поема изцяло издръжката на командированите чуждестранни полицейски служители.