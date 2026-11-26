Екипажът на НИК 421 оказа помощ на претоварена лодка с мигранти край бреговете на Мароко, съобщават от ВВМУ.

На 25.11.2026 г. научноизследователският кораб „Св. св. Кирил и Методий“ с бордови номер 421 от състава на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ (ВВМУ) плава в североизточната част на Атлантическия океан, западно от бреговете на Кралство Мароко.

В 17:04 ч. българско време по международната автоматизирана система за радиоразпръскване на морска информация NAVTEX на мостика на кораба се получава сигнал от Морския спасително-координационен център на Мароко (МСКЦ) за наличието на претоварена лодка с мигранти (над 53 души), плаваща в района.

В сигнала се отправя молба към всички плавателни съдове, опериращи наблизо, да засилят вниманието си. В 17:05 ч. командирът на НИК 421 капитан II ранг Радко Муевски забелязва дървена лодка с 50–60 души на около три морски мили, разказват от ВВМУ.

Метеорологичната обстановка в района е доста тежка. Капитан Муевски докладва по телефона на началника на ВВМУ фл. адм. Калин Калинов за ситуацията и осъществява контакт с МСКЦ – Мароко. От дежурния оператор там са получени указания корабът да остане в района на лодката поради лошата метеорологична обстановка и опасността за хората в лодката.

По заповед на фл. адм. Калинов във ВВМУ веднага е развърната временна група за управление и контрол на НИК 421 и се извършва оценка на обстановката. Потърсена е експертна помощ от к.д.п. Александър Калчев, изпълнителен директор на Параходство „Български морски флот“ АД.

На командира на НИК 421 са изпратени указания корабът да се приготви за приемане на бедстващи хора на борда, посочват от ВВМУ.

В 20:24 ч. дежурният оператор в МСКЦ – Мароко указва на НИК 421 да извърши сближение с лодката, при възможност да предостави на хората на борда ѝ вода и хранителни продукти, след което да продължи по предварителния си курс. Независимо от получените указания началникът на ВВМУ фл. адм. Калинов разпорежда НИК 421 да остане в района.

В 20:30 ч. командирът на НИК 421 докладва, че е изпълнил получените указания да предостави на хората в лодката вода и провизии и че поради лошите метеорологични условия маневрирането в района на лодката е силно затруднено и е рисково както за лодката, така и за кораба, отбелязват от ВВМУ.

В 21:17 ч. от МСКЦ – Мароко указват на НИК 421 да продължи към крайната си дестинация, след като е осигурил вода и храна на хората, а на лодката с мигранти – която не се е намирала в бедствено положение – да продължи курса си към крайбрежието на Кралство Мароко, където мигрантите ще бъдат спасени. От МСКЦ – Мароко изказват сърдечна благодарност за отделеното ценно време и за съдействието.

Със своите действия екипажът на научноизследователския кораб „Св. св. Кирил и Методий“ и ръководството на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ отново демонстрираха висок професионализъм и показаха, че спасяването на човешкия живот на море е основен приоритет в обучението и подготовката на военните моряци, се посочва в съобщението на ВВМУ.